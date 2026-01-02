ETV Bharat / state

पति से विवाद के बाद महिला ने कर ली आत्महत्या, पड़ोसियों ने बताई ऐसी बात

लखनऊ : पारा थाना क्षेत्र की नई काशीराम कॉलोनी में गुरुवार को पति से झगड़े के बाद पत्नी ने संदिग्ध हालात में सुसाइड कर लिया. आत्महत्या के वक्त पति घर पर मौजूद नहीं था. महिला का पति महेश ऑटो चलाने गया था. पड़ोसियों के बयान के आधार पर पुलिस मामला घरेलू कलह का बता रही है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का असल कारण स्पष्ट हो सकेगा.





एसीपी शकील अहमद ने बताया कि गुरुवार दोपहर में पारा थाना क्षेत्र स्थित नई काशीराम कॉलोनी में महिला के सुसाइड की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने महिला की पहचान हेमा (40) पत्नी महेश के रूप में की. प्राथमिक जांच में पता चला कि गुरुवार दोपहर हेमा और उसके पति महेश के बीच किसी बात को लेकर तीखी कहासुनी हुई थी. झगड़े के बाद महेश ऑटो लेकर निकल गया था. इसके बाद हेमा ने कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली. महेश घर लौटा तो हेमा की हालत देख कर उसे आनन-फानन नजदीक के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. ​

एसीपी शकील अहमद में मुताबिक पड़ोसियों के बयानों के अनुसार महेश और हेमा के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे. छोटी-छोटी बातों पर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. महेश अक्सर हेमा की पिटाई भी करता था. इसी प्रताड़ना से तंग आकर हेमा ने सुसाइड किया है. हेमा के दो बेटे दीपांशु और अंकित हैं. हालांकि घटना के हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.