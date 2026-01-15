ETV Bharat / state

14 साल बाद युवक दुष्कर्म व SC/ST एक्ट केस से बरी, झूठी गवाही देने वाली महिला के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा ​

लखनऊ की विशेष कोर्ट (SC/ST एक्ट) के ​विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने यह अहम फैसला सुनाया है.

लखनऊ कोर्ट का अहम आदेश.
लखनऊ कोर्ट का अहम आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 15, 2026

लखनऊ : विशेष न्यायालय (SC/ST एक्ट) के ​विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने 14 साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अभियुक्त विल्सन सिंह उर्फ आशु को बलात्कार और धमकी देने समेत कई गंभीर आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त करार दिया है. साथ ही अदालत ने शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.




अभियोजन के अनुसार मामला 9 अप्रैल 2011 को लखनऊ के विकासनगर थाने में दर्ज हुआ था. इसके बाद अभियुक्त विल्सन सिंह पर आईपीसी की धारा 376 बलात्कार, 506 (धमकी) और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया. बीते 14 साल से अभियुक्त अदालत के चक्कर काट रहा था. अभियुक्त के अधिवक्ता गंधर्व गौड़ ने अदालत में साबित किया कि पीड़िता के बयानों में शुरू से ही बड़ा विरोधाभास था. जिरह के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि मेडिकल रिपोर्ट और दस्तावेजी साक्ष्य पीड़िता के दावों का समर्थन नहीं करते. इसके बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है.





​विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने अपने फैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा. गवाह ने अदालत में झूठे और विरोधाभासी बयान दिए. फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अदालत ने शिकायतकर्ता के विरुद्ध धारा 344 CrPC के तहत अलग से मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

