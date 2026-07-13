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लखनऊ में मिलावटी डीजल-पेट्रोल के कारोबार का भंडाफोड़; 4 गिरफ्तार

इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि मलिहाबाद इलाके में पेट्रोल-डीजल की चोरी और मिलावट का बड़ा खेल चल रहा है. सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने सन्यासी बाग फ्लाईओवर के पास एक मकान पर छापा मारा. जहां मौके पर एक तेल टैंकर और एक अन्य वाहन मिला. जांच में पता चला कि टैंकर अमौसी स्थित तेल डिपो से विधानसभा मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप के लिए तेल लेकर निकला था, लेकिन रास्ते में ड्राइवर तेल निकाल बेच रहा था.

किरण यादव एडीसीपी क्राइम के मुताबिक यह कार्रवाई "ऑपरेशन इथेनॉल शील्ड" के तहत की गई थी. पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर इथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही थीं. ऑपरेशन इथेनॉल शील्ड का मकसद पेट्रोल-डीजल में मिलावट, ईंधन चोरी और कालाबाजारी करने वाले गिरोहों पर सख्त कार्रवाई करना है.

लखनऊ : क्राइम ब्रांच ने मलिहाबाद थाना क्षेत्र में संचालित मिलावटी पेट्रोल-डीजल के अवैध कारोबार का भंड़ाफोड़ किया है. इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी अमौसी स्थित तेल डिपो से निकलने वाले टैंकरों का तेल सस्ते में खरीद कर उसमें मिलावट करते थे. आरोपियों के पास से हजारों लीटर मिलावटी पेट्रोल और साल्वेंट बरामद किया गया है.



एडीसीपी क्राइम किरण यादव मौके से 7,750 लीटर पेट्रोल, 4,000 लीटर डीजल, करीब 1,150 लीटर मिलावटी पेट्रोल और लगभग 3,200 लीटर साल्वेंट बरामद हुआ है. इसके अलावा टैंकर के पाइप और दूसरे चैम्बर से करीब 250 लीटर पेट्रोल भी मिला, जिसे निकालने की तैयारी चल रही थी. एक टैंकर, एक वाहन, प्लास्टिक के कैन, पाइप, कीप, मास्टर चाबी, डिप रॉड और ईंधन नापने के उपकरण भी बरामद हुए हैं.



पूछताछ में हुए खुलासे : पूछताछ में टैंकर ड्राइवर रामतीर्थ ने बताया कि वह अमौसी डिपो से पेट्रोल और डीजल लेकर निकलता था और रास्ते में अनिल कुमार को 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से टैंकर से पेट्रोल निकालकर बेच देता था. इसके बाद अनिल उसमें साल्वेंट मिलाकर क्षेत्रीय ग्राहकों को अधिक दाम पर बेचता था. इस पूरे काम में अभिषेक राजपूत और धीरज सिंह भी उसकी मदद करते थे.





टैंकर में 250 लीटर पेट्रोल मिला कम : जांच के दौरान यह भी सामने आया कि टैंकर के दोनों चैम्बरों में कुल 250 लीटर पेट्रोल कम था. इससे साफ हो गया कि रास्ते में ईंधन निकालने का काम किया जा रहा था. पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं तथा कब से यह अवैध कारोबार चल रहा था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मलिहाबाद निवासी अनिल कुमार, काकोरी निवासी अभिषेक राजपूत, उन्नाव निवासी धीरज सिंह और हरदोई निवासी टैंकर चालक रामतीर्थ शामिल हैं.

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