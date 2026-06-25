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अलीगंज अग्निकांड के बाद जागा लखनऊ प्रशासन, 71 प्रतिष्ठान सील, 83 भवन मालिकों को नोटिस

लखनऊ : बीते सोमवार 22 जून को अलीगंज में हुये दर्दनाक अग्निकांड को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुधवार को शहर भर में मानकों के विपरीत संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान चलाया. दिन भर चली कार्रवाई के दौरान 71 प्रतिष्ठानों को सील किया गया, जबकि 83 भवन मालिकों/प्रबंधकों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार अनुसार अग्निशमन विभाग व लखनऊ पुलिस की संयुक टीम के साथ चलाये गये. इस अभियान की जद में दर्जनों कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, डांस स्टूडियो, प्ले ग्रुप स्कूल, ब्लड बैंक, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, नर्सिंग होम, होटल, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स समेत अन्य प्रतिष्ठान आए हैं. उपाध्यक्ष ने बताया कि यह अभियान लगातार 03 सप्ताह तक चलाया जाएगा.

गौरतलब है कि एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार देर शाम जोनल अधिकारियों के साथ बैठक की थी. जिसमें उन्होंने शहर भर में अभियान चलाकर कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, होटल, नर्सिंग होम समेत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश दिये थे.

इसके अनुपालन में एलडीए के प्रवर्तन विभाग ने बुधवार को सभी 07 जोनों में अभियान चलाया। संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने प्रवर्तन जोन-7 में अभियान का नेतृत्व किया, जहां 14 प्रतिष्ठानों को सील किया गया, जबकि 20 के खिलाफ नोटिस जारी की गयी है.

गोमती नगर में 9 कोचिंग सेंटर सील

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने टीम के साथ गोमती नगर के विराज खण्ड, विनीत खण्ड एवं विवेक खण्ड में अभियान चलाया. जिसमें एलन कोचिंग, आकाश इंस्टीट्यूट, अन एकेडमी एंड कैरियर प्वाइंट, विद्यापीठ, अग्रवाल क्लासेस, नारायण कोचिंग, आईक्यू हब समेत 09 कोचिंग सेंटरों को सील किया गया.