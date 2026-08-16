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मिलावटी दूध व डेयरी उत्पादों पर एक्शन; एफएसडीए ने मिलावटखोरों को दी ऐसी चेतावनी

मिलावट के रूप में टेल्कम पाउडर, डिटर्जेंट और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे पदार्थों के इस्तेमाल की भी पुष्टि हुई है.

मिलावटी दूध व डेयरी उत्पाद सीज करते अधिकारी.
मिलावटी दूध व डेयरी उत्पाद सीज करते अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 9:08 AM IST

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लखनऊ : आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के दिशा निर्देश दिए हैं. इसी के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने प्रदेश में दूध, पनीर, खोवा, घी, छेना, क्रीम समेत सभी दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच तेज करने और मिलावट पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

मिलावटी दूध व डेयरी उत्पाद सीज करते अधिकारी. (Video Credit : ETV Bharat)



विजय प्रताप सिंह जीओ लखनऊ एफएसडीए ने बताया कि शासन ने स्पष्ट किया है कि दुग्ध उत्पादों में हानिकारक रसायन अथवा विजातीय वसा पाए जाने पर कार्रवाई केवल संबंधित उत्पाद तक सीमित नहीं रहेगी. डेयरी या दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाई में ऐसे पदार्थ मिलने पर वहां मौजूद समस्त दुग्ध उत्पादों को जब्त कर नष्ट कराया जाएगा. संबंधित मिलावटी उत्पाद बनाने वाली इकाई को तत्काल बंद कराने के साथ उसके खिलाफ प्रतिषेध आदेश भी जारी किया जाएगा.

मिलावटी दूध व डेयरी उत्पादों पर एक्शन
मिलावटी दूध व डेयरी उत्पादों पर एक्शन (Photo Credit : ETV Bharat)




विजय प्रताप सिंह के मुताबिक जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों का संगठित रूप से इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. दोषियों पर बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज होगा. मिलावटी दुग्ध उत्पाद बनाने वाले प्रतिष्ठान का फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन तत्काल निलंबित किया जाएगा.

मिलावटी दूध व डेयरी उत्पादों पर एक्शन
मिलावटी दूध व डेयरी उत्पादों पर एक्शन (Photo Credit : ETV Bharat)




एफएसडीए के विजय प्रताप सिंह के मुताबिक जांच के दौरान विभिन्न दुग्ध उत्पादों में अपमिश्रकों की पुष्टि के मामले सामने आए हैं. कुछ निर्माण इकाइयों में रिफाइंड तेल एवं वसा, सोयाबीन और उसके उत्पादों के इस्तेमाल की जानकारी मिली है. कार्रवाई के दौरान टेल्कम पाउडर, डिटर्जेंट और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे पदार्थों के इस्तेमाल की भी पुष्टि हुई है.

इसके अलावा लिक्विड ग्लूकोज, सेफोलाइट, रानीपॉल, टीनोपॉल और हाइड्रोजन परॉक्साइड जैसे पदार्थों के इस्तेमाल के मामले भी सामने आए हैं. विभिन्न प्रकार के न्यूट्रीलाइजर, सर्फेक्टेंट, लेवलिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, व्हाइटनिंग एजेंट और इमल्सीफाइंग एजेंट के इस्तेमाल की भी जानकारी विभाग को मिली है.

दूध की गुणवत्ता के निर्धारित मानकों को कृत्रिम रूप से सही दिखाने के लिए बीआर मान और आरएम वैल्यू को प्रभावित करने वाले पदार्थों के इस्तेमाल के मामले भी सामने आए हैं. ऐसी सामग्री और विषाक्त रसायनों से तैयार दुग्ध उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं. ऐसे में मिलावट के हर रूप के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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