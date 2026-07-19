Acid Attack Case; महिला से दोस्ती बनी तेजाब कांड की वजह, वारदात का आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ चिनहट थाना क्षेत्र में बीती 14 जुलाई को वारदात हुई थी. इस मामले में ऋषभ सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 9:36 AM IST
लखनऊ : चिनहट थाना क्षेत्र में युवक पर तेजाब फेंककर हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर घटनाक्रम का खुलासा किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात के पीछे एक महिला से जुड़ा विवाद है. पुलिस के मुताबिक ऋषभ सिंह जिस महिला के संपर्क में था, वह पहले से भदोही निवासी एहसान के संपर्क में थी. इसी बात से नाराज एहसान ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऋषभ पर हमले की साजिश रची थी.
प्रभारी निरीक्षक चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि इस मामले में अतहर रजा (40), पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद सरवर, निवासी ग्राम जलालपुर, थाना कोतवाली, जनपद भदोही को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में अतहर रजा ने बताया कि उसने मुख्य साजिशकर्ता एहसान, उसके साथियों साजिद, अरहम और एक थार गाड़ी चालक तालिब के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद उसे भदोही के जलालपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है.
पुलिस के अनुसार मुख्य साजिशकर्ता एहसान पुत्र स्वर्गीय हाजी मोहम्मद अयूब, निवासी मकान संख्या-143, काजीपुर, थाना कोतवाली, जनपद भदोही है. उसके अलावा साजिद पुत्र मोहम्मद आबिद उर्फ नादिर, निवासी जलालपुर, भदोही, अरहम उर्फ अलहम पुत्र अबरार, निवासी बिलाल मस्जिद के सामने, वार्ड संख्या-27, काजीपुर, भदोही और थार चालक तालिब अभी फरार हैं. इन सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.
इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि ऋषभ के संपर्क में रही महिला के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. महिला से पूछताछ के बाद यह स्पष्ट होगा कि घटनाक्रम में उसकी क्या भूमिका थी. फिलहाल पुलिस मुख्य साजिशकर्ता समेत अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. साथ ही मामले में आपराधिक साजिश की धारा भी बढ़ा दी गई है. बीती 14 जुलाई को ऋषभ सिंह ने हमले की शिकायत दर्ज कराई थी.
यह भी पढ़ें : मेरठ में छात्रा हत्याकांड; कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी, नोकझोंक के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हटाया
यह भी पढ़ें : कुशीनगर एसिड अटैक: 10 घंटे में पुलिस का खुलासा, शादी तय होने की खुन्नस में प्रेमी ने ली जान,बिहार से लाया गया था तेज़ाब