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Acid Attack Case; महिला से दोस्ती बनी तेजाब कांड की वजह, वारदात का आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ : चिनहट थाना क्षेत्र में युवक पर तेजाब फेंककर हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर घटनाक्रम का खुलासा किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात के पीछे एक महिला से जुड़ा विवाद है. पुलिस के मुताबिक ऋषभ सिंह जिस महिला के संपर्क में था, वह पहले से भदोही निवासी एहसान के संपर्क में थी. इसी बात से नाराज एहसान ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऋषभ पर हमले की साजिश रची थी.





प्रभारी निरीक्षक चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि इस मामले में अतहर रजा (40), पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद सरवर, निवासी ग्राम जलालपुर, थाना कोतवाली, जनपद भदोही को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में अतहर रजा ने बताया कि उसने मुख्य साजिशकर्ता एहसान, उसके साथियों साजिद, अरहम और एक थार गाड़ी चालक तालिब के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद उसे भदोही के जलालपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है.





पुलिस के अनुसार मुख्य साजिशकर्ता एहसान पुत्र स्वर्गीय हाजी मोहम्मद अयूब, निवासी मकान संख्या-143, काजीपुर, थाना कोतवाली, जनपद भदोही है. उसके अलावा साजिद पुत्र मोहम्मद आबिद उर्फ नादिर, निवासी जलालपुर, भदोही, अरहम उर्फ अलहम पुत्र अबरार, निवासी बिलाल मस्जिद के सामने, वार्ड संख्या-27, काजीपुर, भदोही और थार चालक तालिब अभी फरार हैं. इन सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.