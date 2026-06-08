लखनऊ में महिला से छेड़खानी और ऑटो से फेंकने का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
गाजीपुर थाना क्षेत्र में रविवार को हुई थी घटना. दो आरोपियों ने 60 फीटा रोड से गाजीपुर सेक्टर-25 तक महिला से छेड़खानी की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 11:52 AM IST
लखनऊ : गाजीपुर थाना क्षेत्र में महिला दुकानदार के साथ ऑटो में छेड़छाड़ और चलते ऑटो से फेंकने के मुख्य आरोपी शनी कश्यप को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में पुलिस की गोली लगी है. उसे मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया है.
डीसीपी ईस्ट दीक्षा शर्मा ने बताया कि बीते रविवार के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में ऑटो में घर जा रही महिला दुकानदार के साथ ऑटो चालक और उसके साथी ने छेड़खानी की थी. महिला के विरोध पर आरोपियों ने उसे पीटा, मुंह और गला दबाकर हत्या का प्रयास किया. बाद में उसे गाजीपुर में सेक्टर-25 के पास चलते ऑटो से फेंक दिया. इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी.
प्राथमिक जांच में मुख्य आरोपी ऑटो चालक शनि कश्यप और उसके साथी सुमित की पहचान की गई थी. इसमें सुमित को गिरफ्तार कर पूछताछ में शनी कश्यप के मुख्य आरोपी होने की बात सामने आई. इसके बाद शनी कश्यप की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई. रविवार रात सूचना मिली की शनि बंधा रोड से गुजरने वाला है. चेकिंग के दौरान शनि को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया. जवाबी फायरिंग में एक गोली शनी के पैर में लगी. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है.
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