लखनऊ में PAC जवान की मौत; ब्रेकर पर उछली बुलेट, सिर के बल गिरा, अस्पताल में तोड़ा दम, पत्नी है CRPF में

एक साल पहले ही हुई थी शादी, ड्यूटी से लौटते समय हजरतगंज इलाके में हादसा, परिजनों में मची चीख-पुकार.

सड़क हादसे में उन्नाव के जवान की मौत.
सड़क हादसे में उन्नाव के जवान की मौत. (Photo Credit; Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 6:21 PM IST

लखनऊ : ड्यूटी से लौट रहे पीएसी जवान की हादसे में मौत हो गई. एक साल पहले ही उसकी शादी हुई थी. पत्नी सीआरपीएफ में है. हादसा शुक्रवार की शाम को हजरतगंज में हुआ. जवान ड्यूटी से लौट रहा था. इस दौरान बुलेट स्पीड ब्रेकर पर उछल गई थी. सिर के बल गिरने से जवान को गंभीर चोट आई थी. रविवार की सुबह अस्पताल में जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

उन्नाव जिले के औरास थाना क्षेत्र के रहने वाले बबलू राणा (28) लखनऊ में पीएसी 32वीं बटालियन के 'बी' दल में तैनात थे. पिछले कई दिनों से वह रिवर फ्रंट स्थित बोट क्लब क्षेत्र में सुरक्षा और बाढ़ राहत व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी कर रहे थे.

ड्यूटी से लौट रहा था जवान : पुलिस के अनुसार शुक्रवार की शाम को 6.30 बजे के आसपास वह वहां से ड्यूटी कर बुलेट बाइक से लौट रहे थे. इस दौरान हजरतगंज में नदी किनारे सड़क पर अचानक एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया. इसे वह देख नहीं पाए. स्पीड में होने पर बाइक ब्रेकर पर उछल गई. इससे वह सिर के बल गिर पड़े.

हादसे में उन्हें गंभीर चोट आई. हादसे की जानकारी पर आसपास के लोग और साथी जवान मौके पर पहुंच गए. उन्हें आनन-फानन में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. सिर में गहरी चोट के कारण दो दिनों तक उनका इलाज चला. रविवार की सुबह जवान ने दम तोड़ दिया.

परिजनों में मातम, एक साल पहले हुई थी शादी : बबलू राणा के निधन से उनके परिवार में मातम छा गया है. बबलू की शादी लगभग एक साल पहले 26 नवंबर 2024 को नीतू के साथ हुई थी. नीतू सीआरपीएफ में तैनात हैं. इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि हादसे में जवान की मौत हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

संपादक की पसंद

