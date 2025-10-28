ETV Bharat / state

किसान पथ पर हादसा; बेकाबू डंपर ने बाइकसवार इंजीनियर को रौंदा, दोस्त की हालत गंभीर

लखनऊ अयोध्या रोड स्थित किसान पथ पर हुआ हादसा. इंजीनियर रजत पांडेय मूलरूप से आजमगढ़ के रहने वाले थे.

सड़क हादसे में इंजीनियर की मौत.
सड़क हादसे में इंजीनियर की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 8:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : अयोध्या रोड स्थित किसान पथ पर सोमवार शाम सड़क हादसे में हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के इंजीनियर की मौत हो गई. इंजीनियर की पहचान आजमगढ़ निवासी रजत पांडेय (26) के रूप में हुई है. दुर्घटना में उनका साथी गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.



बीबीडी थाना इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि रजत पांडेय गोमतीनगर विस्तार के सुलभ आवास में अपनी पत्नी के साथ रहते थे. रजत एचएएल में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. सोमवार शाम रजत अपने दोस्त के साथ बाइक से बाराबंकी जा रहे थे. इसी दौरान किसान पथ पर पीछे से आ रहे एक बेकाबू डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकसवार उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और डंपर का पीछा कर उसे रोक लिया. हालांकि चालक भाग निकला. पुलिस की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने इंजीनियर रजत पांडेय को मृत घोषित कर दिया. उनके साथी की हालत नाजुक बताई जा रही है.



इंस्पेक्टर राम सिंह के मुताबिक डंपर को कब्जे में ले लिया गया है. वाहन नंबर के आधार पर फरार चालक और मालिक की तलाश की जा रही है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

ACCIDENT IN LUCKNOW
लखनऊ में सड़क दुर्घटना
DEATH OF ENGINEER
DEATH BY DUMPER
LUCKNOW ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.