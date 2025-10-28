किसान पथ पर हादसा; बेकाबू डंपर ने बाइकसवार इंजीनियर को रौंदा, दोस्त की हालत गंभीर
लखनऊ अयोध्या रोड स्थित किसान पथ पर हुआ हादसा. इंजीनियर रजत पांडेय मूलरूप से आजमगढ़ के रहने वाले थे.
Published : October 28, 2025 at 8:49 AM IST
लखनऊ : अयोध्या रोड स्थित किसान पथ पर सोमवार शाम सड़क हादसे में हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के इंजीनियर की मौत हो गई. इंजीनियर की पहचान आजमगढ़ निवासी रजत पांडेय (26) के रूप में हुई है. दुर्घटना में उनका साथी गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.
बीबीडी थाना इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि रजत पांडेय गोमतीनगर विस्तार के सुलभ आवास में अपनी पत्नी के साथ रहते थे. रजत एचएएल में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. सोमवार शाम रजत अपने दोस्त के साथ बाइक से बाराबंकी जा रहे थे. इसी दौरान किसान पथ पर पीछे से आ रहे एक बेकाबू डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकसवार उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और डंपर का पीछा कर उसे रोक लिया. हालांकि चालक भाग निकला. पुलिस की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने इंजीनियर रजत पांडेय को मृत घोषित कर दिया. उनके साथी की हालत नाजुक बताई जा रही है.
इंस्पेक्टर राम सिंह के मुताबिक डंपर को कब्जे में ले लिया गया है. वाहन नंबर के आधार पर फरार चालक और मालिक की तलाश की जा रही है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
