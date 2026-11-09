अभिषेक बनर्जी का आरोप सच, पश्चिम बंगाल चुनाव भाजपा को सुप्रीम कोर्ट ने जितवाया : शाहनवाज
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम में रखे विचार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 8:08 AM IST
लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केरल कांग्रेस को उसकी अवमानना करने का नोटिस दिया जाना न्यायिक तर्क के विरुद्ध है, क्योंकि विपक्षी दल समेत कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति से इस्तीफ़ा मांग सकता है. इसलिए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को उनसे इस्तीफ़ा मांगने वालों को नोटिस भेजकर अपनी बचीखुची छवि बिगाड़ने के बजाय अपनी कार्यशैली को निष्पक्ष बनाने पर ज़ोर देना चाहिए. ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 272वीं कड़ी में रविवार को कहीं.
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि सुप्रीम कोर्ट को केरल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अपनी उस टिप्पणी, जिसमें उन्होंने एक याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया था कि क़ानून और व्यवस्था उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, पर इस्तीफ़ा मांगना उन्हें अवमानना लगता है. जबकि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट बुलडोज़र और हेट स्पीच पर राज्यों को दिए गए अपने निर्देशों की अवहेलना पर कभी राज्यों को नोटिस भेजकर अवमानना का सवाल नहीं उठाता.
शाहनवाज ने कहा कि अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केएम जोसेफ़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हेटस्पीच पर जारी निर्देश में कहा था कि हेटस्पीच पर स्वतः संज्ञान लेकर मुक़दमा दर्ज करना पुलिस की ज़िम्मेदारी है. पुलिस इसके लिए किसी अन्य की तरफ से तहरीर दिए जाने पर निर्भर नहीं रहेगी. अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो वो इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए कार्यवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसी घटनाओं पर रोज़ अपनी अवमानना किए जाने पर भी चुप रहता है.
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे को चुनौती देते हुए संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और समाजवादी शब्दों को हटाने की भाजपा नेताओं की याचिका को स्वीकार कर के खुद अपनी ही अवमानना कर दी थी.
इसी तरह पूजा स्थल अधिनियम में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इसे किसी भी कोर्ट, न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों ने खुद भाजपा और आरएसएस के दबाव में इस कानून की अवमानना करते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया. जिससे साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक हिस्सा खुद संविधान को कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है.
शाहनवाज ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान सौ फीसदी सही है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को भाजपा ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हराया है. महाराष्ट्र, बिहार और असम की भाजपा सरकारों को भी न्यायपालिका ने ही बनवाया है. इसलिए न्यायपालिका के एक हिस्से द्वारा राज्यों में भाजपा की अवैध सरकारें बनवाने के सवाल को विपक्षी दलों द्वारा उठाया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है.
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह दुखद है कि जिस व्यक्ति पर खुद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एके गोयल ने जातिवादी होने, आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त होने और पैसे लेकर जमानत देने का आरोप लगाया हो वह देश का मुख्य न्यायाधीश है. वहीं शाहनवाज ने कहा कि देश को चुनाव आयुक्तों को मुकदमों से मिली छूट के मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर पैनी नजर रखनी चाहिए क्योंकि जजों का एक हिस्सा अवैध एसईआर कराने वाले देशद्रोहियों को बचाने की साज़िश रचेगा.
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