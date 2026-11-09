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अभिषेक बनर्जी का आरोप सच, पश्चिम बंगाल चुनाव भाजपा को सुप्रीम कोर्ट ने जितवाया : शाहनवाज

शाहनवाज़ आलम राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केरल कांग्रेस को उसकी अवमानना करने का नोटिस दिया जाना न्यायिक तर्क के विरुद्ध है, क्योंकि विपक्षी दल समेत कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति से इस्तीफ़ा मांग सकता है. इसलिए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को उनसे इस्तीफ़ा मांगने वालों को नोटिस भेजकर अपनी बचीखुची छवि बिगाड़ने के बजाय अपनी कार्यशैली को निष्पक्ष बनाने पर ज़ोर देना चाहिए. ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 272वीं कड़ी में रविवार को कहीं.



शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि सुप्रीम कोर्ट को केरल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अपनी उस टिप्पणी, जिसमें उन्होंने एक याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया था कि क़ानून और व्यवस्था उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, पर इस्तीफ़ा मांगना उन्हें अवमानना लगता है. जबकि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट बुलडोज़र और हेट स्पीच पर राज्यों को दिए गए अपने निर्देशों की अवहेलना पर कभी राज्यों को नोटिस भेजकर अवमानना का सवाल नहीं उठाता.

शाहनवाज ने कहा कि अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केएम जोसेफ़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हेटस्पीच पर जारी निर्देश में कहा था कि हेटस्पीच पर स्वतः संज्ञान लेकर मुक़दमा दर्ज करना पुलिस की ज़िम्मेदारी है. पुलिस इसके लिए किसी अन्य की तरफ से तहरीर दिए जाने पर निर्भर नहीं रहेगी. अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो वो इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए कार्यवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसी घटनाओं पर रोज़ अपनी अवमानना किए जाने पर भी चुप रहता है.