कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके लखनऊ पहुंचे, 7 की बजाय एक दिन प्रदर्शन की अनुमति मिली
कॉकरोच जनता पार्टी नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन चला रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 11:09 AM IST|
Updated : June 12, 2026 at 12:42 PM IST
लखनऊ : कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज लखनऊ के ईको गार्डन में प्रस्तावित है. इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके गुरुवार रात अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे. एयरपोर्ट अभिजीत दीपके भारतीय क्रिकेट टीम की टीशर्ट में नजर आए. इस दौरान अभिजीत ने बताया कि वह पुणे और बेंगलूर की तरह ही राजधानी लखनऊ में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे. वहीं लखनऊ पहुंचने के बाद पुलिस उपायुक्त मध्य ने प्रदर्शन के बाबत परमिशन जारी कर दिया है. हालांकि यह अनुमति केवल 12 जून के लिए ही है. इस दौरान सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा सकता है.
कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके रात करीब 2:40 बजे पुणे से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे. एयरपोर्ट से निकलने के बाद सरोजनीनगर स्थित एक निजी होटल में ठहरे. शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे ईको गार्डन पहुंचने की बात कही जा रही है. वहीं एग्जामपुर संस्था के अध्यक्ष विवेक कुमार ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी. जिस पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने अनुमति दे दी है. बताया जा रहा है कि इसी प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिषेक दीपके भी शामिल होंगे. ईको गार्डन में शुक्रवार सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में छात्र कॉकरोच का स्टीकर लेकर पहुंचने लगे थे. धरनास्थल पर पहुंचे छात्रों में पेपर लीक मामले को लेकर काफी आक्रोष है. छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई समेत कई मांगों को लेकर उग्र है.
बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर 12 जून से लेकर 18 जून तक प्रतिदिन सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक प्रदर्शन करने की बात कही थी. इस दौरान अभिजीत दीपके ने लोगों से भारी संख्या में ईको गार्डन पहुंचने का आह्वान भी किया था. प्रदर्शन को लेकर लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी मिली है. परमिशन के लिए किसी ने संपर्क में नहीं किया है.
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