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कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके लखनऊ पहुंचे, 7 की बजाय एक दिन प्रदर्शन की अनुमति मिली

लखनऊ : कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज लखनऊ के ईको गार्डन में प्रस्तावित है. इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके गुरुवार रात अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे. एयरपोर्ट अभिजीत दीपके भारतीय क्रिकेट टीम की टीशर्ट में नजर आए. इस दौरान अभिजीत ने बताया कि वह पुणे और बेंगलूर की तरह ही राजधानी लखनऊ में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे. वहीं लखनऊ पहुंचने के बाद पुलिस उपायुक्त मध्य ने प्रदर्शन के बाबत परमिशन जारी कर दिया है. हालांकि यह अनुमति केवल 12 जून के लिए ही है. इस दौरान सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा सकता है.



ईको गार्डन पहुंचे काॅकरोच जनता पार्टी से जुड़े छात्र. (Video Credit : ETV Bharat)

कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके रात करीब 2:40 बजे पुणे से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे. एयरपोर्ट से निकलने के बाद सरोजनीनगर स्थित एक निजी होटल में ठहरे. शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे ईको गार्डन पहुंचने की बात कही जा रही है. वहीं एग्जामपुर संस्था के अध्यक्ष विवेक कुमार ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी. जिस पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने अनुमति दे दी है. बताया जा रहा है कि इसी प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिषेक दीपके भी शामिल होंगे. ईको गार्डन में शुक्रवार सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में छात्र कॉकरोच का स्टीकर लेकर पहुंचने लगे थे. धरनास्थल पर पहुंचे छात्रों में पेपर लीक मामले को लेकर काफी आक्रोष है. छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई समेत कई मांगों को लेकर उग्र है.