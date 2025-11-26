ETV Bharat / state

आप सांसद संजय सिंह ने कहा-एसआईआर बहुत बड़ा चुनावी घोटाला, पदयात्रा से लोगों को करेंगे जागरूक

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को लखनऊ में मीडिया से संवाद किया.

मीडिया से मुखातिब आप सांसद संजय सिंह.
मीडिया से मुखातिब आप सांसद संजय सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 11:02 AM IST

3 Min Read
लखनऊ : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर तानाशाही और एसआईआर से चुनावी घोटाले जैसे गंभीर आरोप जड़े. सांसद ने संसद के शीतकालीन सत्र में चुनावी घोटालों समेत तमाम मुद्दे उठाने की बात कही है. इस दौरान "आप" सांसद ने पदयात्रा से जुड़ी जानकारियां साझा कीं.

सांसद संजय सिंह ने कहा कि “रोज़गार दो–सामाजिक न्याय दो” अभियान का अभी समापन नहीं, बल्कि आरम्भ हुआ है. अब यह पदयात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में आठ चरणों में चलेगी. पहला चरण 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा जिलों में निकाला जाएगा. उन्होंने जनता से अपील की कि जो लोग पिछली यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, वे इस यात्रा से जुड़ें और मिस्ड कॉल नंबर 75000 40004 पर कॉल कर अपना पंजीकरण कराएं.

संजय सिंह ने कहा कि एसआईआर देश का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है. उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में एसआईआर के नाम पर 17 बीएलओ की जान जा चुकी है. 563 लोगों को नोटिस भेजे गए. 181 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नौकरी खत्म कर दी गई और हजारों परिवार भय और उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं. जब चुनाव डेढ़ साल बाद होने हैं तो सरकार को एक ही महीने में पूरा एसआईआर क्यों चाहिए? क्या यह चुनाव सुधार है या विपक्ष और वंचित समाज को वोटर लिस्ट से साफ करने की सुनियोजित साजिश?

संजय सिंह ने कहा कि बेरोजगारी, पेपर लीक, सामाजिक न्याय पर सरकार जानबूझकर चुप है और नकली मुद्दों के जरिए जनता को भ्रमित कर रही है. 13 दिनों तक चली “रोज़गार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा के बाबत बताया कि यह यात्रा छात्रों, नौजवानों, मनरेगा मजदूरों, बुनकरों, आशा बहुओं, वितरित शिक्षकों, रोजगार सेवकों तथा समाज के हर तबके से मिले व्यापक समर्थन के कारण एक बड़े जनआंदोलन में बदल गई है.


एसआईआर प्रकरण पर संजय सिंह ने कहा कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लाखों वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं. बिहार में 80 लाख नाम हटाए गए, एक ही विधानसभा में 50–60 हजार वोट काटे गए. यहां तक कि रिटायर्ड आईएएस विद्यासागर और उनकी पत्नी का नाम भी काट दिया गया. क्या इसका मतलब है कि वे भी ‘घुसपैठिए’ हैं? उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त अज्ञानेश कुमार भाजपा सरकार के एजेंडा को पूरा करने में इतनी तेजी दिखा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी आत्महत्या तक करने लगे हैं. यह प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक निर्देश है. इसके लिए चुनाव आयोग सीधा जिम्मेदार है. 17 बीएलओ की मौत पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

