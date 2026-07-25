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आम आदमी पार्टी ने UP की राज्यपाल के खिलाफ खोला मोर्चा; छात्रों से डिग्रियां न लेने की अपील

आम आदमी पार्टी ने UP की राज्यपाल के खिलाफ खोला मोर्चा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और छात्र संघ प्रभारी वंशराज दुबे ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला है.

आगामी 27 से 29 जुलाई के बीच विश्वविद्यालयों में होने वाले दीक्षांत समारोहों के मद्देनजर दुबे ने राज्यपाल से पूछा है कि दिल्ली पुलिस की छात्राओं के साथ की गई अभद्रता और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं को 'राष्ट्रद्रोही' कहे जाने के बाद वह किस नैतिक आधार पर डिग्रियां बाटेंगी?

आम आदमी पार्टी ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के इस्तीफे की मांग करते हुए सभी छात्र समुदाय, विशेषकर गोल्ड मेडलिस्टों से इन समारोहों का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील भी की है.

वंशराज दुबे ने कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 27 जुलाई को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, 28 जुलाई को काशी विद्यापीठ और 29 जुलाई को जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में युवाओं को डिग्रियां देने जा रही हैं, क्या उन युवाओं की आंखों में देखते समय उनके हाथ नहीं कांपेंगे?

एक तरफ आप 'मां-बेटी सम्मेलन' करती हैं और दूसरी तरफ भाजपा की दिल्ली पुलिस प्रदेश की बेटियों को भद्दी गालियां दे रही है, पुरुष पुलिसकर्मी उनके साथ शारीरिक अभद्रता कर रहे हैं. अगर राज्यपाल वास्तव में एक मां की तरह दर्द महसूस करती हैं तो उन्हें इन अत्याचारों पर मौन नहीं रहना चाहिए.

उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग: वंशराज ने उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पर हमला बोलते हुए कहा कि जब प्रदेश का युवा पेपर लीक और अपने भविष्य के बर्बाद होने के खिलाफ शांतिपूर्ण आवाज उठाता है तो मंत्री उन्हें राष्ट्रद्रोही कहकर अपमानित करते हैं.