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आम आदमी पार्टी ने UP की राज्यपाल के खिलाफ खोला मोर्चा; छात्रों से डिग्रियां न लेने की अपील

आम आदमी पार्टी ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के इस्तीफे की मांग करते हुए सभी छात्रों से बहिष्कार की मांग की है.

आम आदमी पार्टी ने UP की राज्यपाल के खिलाफ खोला मोर्चा.
आम आदमी पार्टी ने UP की राज्यपाल के खिलाफ खोला मोर्चा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 7:36 AM IST

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लखनऊ: आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और छात्र संघ प्रभारी वंशराज दुबे ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला है.

आगामी 27 से 29 जुलाई के बीच विश्वविद्यालयों में होने वाले दीक्षांत समारोहों के मद्देनजर दुबे ने राज्यपाल से पूछा है कि दिल्ली पुलिस की छात्राओं के साथ की गई अभद्रता और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं को 'राष्ट्रद्रोही' कहे जाने के बाद वह किस नैतिक आधार पर डिग्रियां बाटेंगी?

आम आदमी पार्टी ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के इस्तीफे की मांग करते हुए सभी छात्र समुदाय, विशेषकर गोल्ड मेडलिस्टों से इन समारोहों का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील भी की है.

वंशराज दुबे ने कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 27 जुलाई को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, 28 जुलाई को काशी विद्यापीठ और 29 जुलाई को जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में युवाओं को डिग्रियां देने जा रही हैं, क्या उन युवाओं की आंखों में देखते समय उनके हाथ नहीं कांपेंगे?

एक तरफ आप 'मां-बेटी सम्मेलन' करती हैं और दूसरी तरफ भाजपा की दिल्ली पुलिस प्रदेश की बेटियों को भद्दी गालियां दे रही है, पुरुष पुलिसकर्मी उनके साथ शारीरिक अभद्रता कर रहे हैं. अगर राज्यपाल वास्तव में एक मां की तरह दर्द महसूस करती हैं तो उन्हें इन अत्याचारों पर मौन नहीं रहना चाहिए.

उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग: वंशराज ने उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पर हमला बोलते हुए कहा कि जब प्रदेश का युवा पेपर लीक और अपने भविष्य के बर्बाद होने के खिलाफ शांतिपूर्ण आवाज उठाता है तो मंत्री उन्हें राष्ट्रद्रोही कहकर अपमानित करते हैं.

यह न सिर्फ छात्रों का अपमान है, बल्कि उनके संघर्षों का मजाक है. आम आदमी पार्टी मांग करती है कि राज्यपाल तत्काल ऐसे अहंकारी मंत्री का इस्तीफा लें. जब तक छात्रों को अपमानित करने वाले मंत्री पद पर बने हुए हैं, तब तक युवाओं को मिलने वाली हर डिग्री उस अपमान का प्रतीक होगी.

प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश के टॉपर्स और गोल्ड मेडलिस्ट्स को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी डिग्री आपकी रातों की नींद और माता-पिता के त्याग का परिणाम है. इसे उन लोगों के हाथों से लेकर अपवित्र न करें जो आपके भाइयों पर लाठियां चलवा रहे हैं.

इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह जलियांवाला बाग कांड के बाद महात्मा गांधी और अन्य सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार की उपाधियां लौटा दी थीं, आज वही समय फिर आ गया है.

उन्होंने युवाओं से कहा कि मंच पर खड़े होकर स्पष्ट कहें कि जब तक बेटियों से अत्याचार की माफी नहीं मांगी जाती और भ्रष्ट मंत्री इस्तीफा नहीं देते, हम डिग्री नहीं लेंगे.

यह भी पढ़ें: UP में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकाला; NEET मामले में केंद्र सरकार को घेरा

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