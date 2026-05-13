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लखनऊ का ऐसा विद्यालय जहां के दिव्यांग बच्चे रच रहे इतिहास, छात्रा ने ICSE बोर्ड में हासिल किए 98.75% अंक

विद्यालय का मुख्य लक्ष्य इन बच्चों को ऐसा सुरक्षित वातावरण देना है जहां वे खुलकर अपनी प्रतिभा दिखा सकें. स्कूल की बेहतर सुविधाओं और कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि आज यहां के विशेष बच्चे हर क्षेत्र में टॉप कर रहे हैं. यहां पढ़ने वाली छात्रा सारा मुईन ने अपनी शारीरिक बाधाओं की चुनौती को दरकिनार करते हुए ICSE बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 98.75 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. स्कूल प्रबंधन के मुताबिक छात्रा न देख, सुन और बोल भी नहीं सकती है. इसके बावजूद दृढ़इच्छा शक्ति और असाधारण प्रतिभा से कामयाबी हासिल की है. इसके अलावा कई छात्रों ने परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

लखनऊ : हजरतगंज स्थित एक निजी विद्यालय इन दिनों अपनी अनोखी पहल और दिव्यांग बच्चों की शानदार उपलब्धियों को लेकर चर्चा में है. यहां पढ़ने वाले विशेष जरूरतों वाले बच्चे (Children with Special Needs) न सिर्फ सामान्य शिक्षा हासिल कर रहे हैं, बल्कि अपनी कक्षाओं में टॉप भी कर रहे हैं. विद्यालय की इसी पहल ने यह साबित कर दिया है कि सही माहौल, तकनीक और मार्गदर्शन मिलने पर दिव्यांगता किसी भी बच्चे की सफलता में बाधा नहीं बन सकती है.





विद्यालय प्रबंधक राकेश छत्री ने बताया कि इस पहल की प्रेरणा उन्हें हिमाचल प्रदेश में एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान मिली थी. उसी समय तय किया कि अपने स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए कुछ विशेष करेंगे. शुरुआत में मानसिक रूप से विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शिक्षक तलाशे गए. इसके बाद दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पहल शुरू की गई.

वर्ष 2014 में केवल एक बच्चे के साथ विशेष कक्षा की शुरुआत हुई. इसमें तीन से पांच वर्ष तक के बच्चों को प्रवेश दिया गया. उद्देश्य था कि इन बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाए. आमतौर पर सरकारी संस्थाओं और एनजीओ में दिव्यांग बच्चों को अलग-अलग पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारा मकसद इन बच्चों को नॉर्मल स्ट्रीम में लाना था.

राकेश छत्री का कहना है कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में कमजोर है और दूसरे विषयों में अच्छा कर रहा है तो क्या वह मैथ्स में डिसेबल है? डिसेबिलिटी सिर्फ सोच और परिस्थितियों में होती है. हमारे बच्चों ने साबित कर दिया है कि दिव्यांगता कोई कमी नहीं है. सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने से दोनों के बीच दोस्ती और अपनापन विकसित होता है. वर्तमान में स्कूल में नर्सरी से इंटरमीडिएट तक लगभग हर कक्षा में दो से तीन दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं.





प्रिंसिपल इनोस छत्री का कहना है कि स्कूल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऐसा वातावरण देना है, जिसमें वे खुलकर आगे बढ़ सकें. शिक्षकों और छात्रों की मेहनत का ही परिणाम है कि स्कूल के विशेष बच्चे लगातार टॉप कर रहे हैं और शानदार अंक हासिल कर रहे हैं. यह पूरे स्कूल के लिए गर्व और खुशी का विषय है.





विशेष शिक्षक सलमान अली काजी का कहना है कि विशेष बच्चों ने साबित कर दिया है कि यदि सही सुविधाएं और अनुकूल माहौल मिले तो कोई भी बच्चा सफलता हासिल कर सकता है. वर्तमान में उनके पास करीब 15 विशेष बच्चे हैं और पहली कक्षा से लेकर नौवीं तक कई छात्र लगातार अपनी कक्षाओं में टॉप कर रहे हैं. सलमान अली काजी के अनुसार वे खुद भी दिव्यांग हैं और इसी कारण वह बच्चों की चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझते हैं.

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