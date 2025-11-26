ETV Bharat / state

जागृत युवा शक्ति वाला राष्ट्र बनता है महाशक्ति, युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं : योगी आदित्यनाथ

भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डायमंड जुबिली कार्यक्रम जम्बूरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित किया.

राष्ट्रीय जम्बूरी में संबोधित करते सीएम योगी आदित्यनाथ.
राष्ट्रीय जम्बूरी में संबोधित करते सीएम योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 8:07 AM IST

लखनऊ : 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के अंतर्गत मंगलवार को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डायमंड जुबिली कार्यक्रम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया. इस दौरान सीएम योगी ने एक भारत-श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत बनाने तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम सभी मिलकर कार्य करेंगे तो देश की कोई चुनौती शेष नहीं रहेगी. कार्यक्रम में मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया.

भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डायमंड जुबिली कार्यक्रम जम्बूरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.
भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डायमंड जुबिली कार्यक्रम जम्बूरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit : ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि जागृत युवा शक्ति वाला राष्ट्र ही महाशक्ति बनता है. युवाओं के लिए कुछ असंभव नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा लगभग 61–62 वर्षों बाद यह भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर भगवानों की उद्देश्य व महत्ता भी बताई. इसके अलावा देश की आजादी के वीरों-वीरांगनाओं के संघर्ष को याद किया.




युवा जाग जाएं तो बदल जाता है इतिहास : मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यदि युवा संकल्प जाग जाए तो इतिहास बदल जाता है, युग परिवर्तन हो जाता है. जब किसी राष्ट्र का युवा जाग्रत होता है तो उसका वर्तमान यशस्वी होता है और उसका भविष्य अजेय हो जाता है. आपके सामने स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मेजर ध्यानचंद के उदाहरण हैं जो सिद्ध करते हैं कि आयु कभी इतिहास रचना में बाधा नहीं बनती. भारत की ऋषि परंपरा कहती है: "आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः" यानी जहां से भी ज्ञान आए, उसके लिए द्वार खोल दो.

एक भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना हो रहा साकार ; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश भर से आए युवा जब आपस में मिलकर भारत की विविधता को 19वीं जम्बूरी के माध्यम से एकता के सूत्र में बांध रहे हैं तो यह एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार कर रहा है. स्काउटिंग केवल खेल, अभ्यास या यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं है, यह चरित्र और सेवा पर आधारित जीवन पद्धति है. आज स्काउट्स एंड गाइड्स का यह विचार 170 से अधिक देशों में फैल रहा है, जो प्रसन्नता का विषय है.



एडवेंचर जोन के नाम रहा मंगलवार : 19 वीं राष्ट्रीय जंबूरी में हजारों की संख्या में शामिल युवतियों को कमांडो की विशेष ट्रेनिंग दी गई. जंबूरी में बने एडवेंचर जोन में टाइप प्लैंक,मंकी और बर्मा ब्रिज को शामिल किया गया. निशानेबाजी, तीरंदाज़ी राइफल शूटिंग,स्टिल्ट वॉक, टायर ब्रिज, छोटा लॉग ब्रिज ,बड़ा लॉग ब्रिज, बीम क्लाइंबिंग, बास्केट बॉल, फीडहिओ बॉल्स, ड्रम और पिस्टल शूटिंग भी शामिल रहा. यहां रशियन वॉल, सीढ़ी चढ़ना, स्विंगिंग बोर्ड, कमांडो ब्रिज,सीढ़ी क्रॉसिंग, रिंग थ्रो, ज़ॉर्बिंग बेल्स,बबॉडी ज़ॉर्स, टायर वॉल, वॉल क्लाइंबिंग, रैपलिंग, बॉल थ्रो, सेल्फ़ी पॉइंट, ज़िप लाइन और स्काई साइकलिंग एडवेंचर की मदद से स्काउट्स गाइड्स को ट्रेनिंग दी गई.

एडवेंचर जोन में मनोरंजन के साथ रोमांच का अवसर : झांसी मंडल स्काउट्स गाइड्स का नेतृत्व कर रहीं निशा यादव ने बताया कि एडवेंचर जोन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और सुविधाएं शामिल होती हैं. इनमें रोप कोर्स, ज़िप-लाइन, रॉक क्लाइम्बिंग, बाधा कोर्स और ट्रैम्पोलिन के अलावा गो-कार्टिंग और पर्वतारोहण के जरिए युवाओं को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाती है. साथ ही एडवेंचर जोन युवाओं के मनोरंजन, शारीरिक गतिविधि और रोमांच के लिए होते हैं.

