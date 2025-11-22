ETV Bharat / state

कैंसर संस्थान में एमआरआई के लिए एक महीने की वेटिंग, कई महत्वपूर्ण जांचें भी ठप

लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर संस्थान पहुंचने वाले मरीजों को विभिन्न जांचों के लिए 20-25 दिनों की तारीख दी जा रही है.

कल्याण सिंह कैंसर संस्थान लखनऊ.
कल्याण सिंह कैंसर संस्थान लखनऊ. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 2:54 PM IST

लखनऊ : कैंसर के मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से राजधानी लखनऊ में वर्ष 2016 में कल्याण सिंह कैंसर संस्थान की स्थापना की गई थी. करीब नौ साल के लंबे अंतराल के बाद भी यहां मरीजों को जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं. संस्थान में सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाले मरीजों को एमआरआई, सीटी स्कैन और टूडी ईको जांच के लिए भटकना पड़ रहा है. एमआरआई के लिए एक महीने और सीटी स्कैन के लिए 20-25 दिनों की तारीख दी जा रही है.



विशेषज्ञ डाॅक्टरों की कमी : कैंसर संस्थान में रोजाना 400-450 मरीजों की ओपीडी होती है. यहां करीब 250 बेड हैं. जिसके लिए 31 नियमित और 13 संविदा पर डाॅक्टर तैनात हैं. संस्थान में 15 विभागों का संचालन हो रहा है, लेकिन न्यूक्लीयिर मेडिसिन, मेडिकल आंकोलाजी और रेडियोलाजी विभाग में डाक्टर ही नहीं हैं.



हापुड़ से पिता इलाज कराने कैंसर संस्थान पहुंचे रौनक यादव ने बताया कि पिता को लगभग एक साल पहले गले के पिछले हिस्से में ट्यूमर की सर्जरी हुई थी. छह नवंबर को डाॅक्टर ने एमआरआई के लिए कहा, लेकिन 15 दिनों तक कोई तारीख नहीं मिली. कहा गया 22 नवंबर को आना है. इतना पैसा नहीं है कि निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से जांच करा लेते. ऐसे में इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं. इसी तरह एक और मरीज कैंसर संस्थान इलाज करने के लिए पहुंचे, लेकिन जरूरी जांच नहीं हो पाने के कारण उन्हें अपने जिला बरेली लौटना पड़ा.

कई डाॅक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया : पिछले साल यहां 91 नियमित पदों पर डाॅक्टरों की भर्ती निकाली गई. जिसके लिए सिर्फ 30 चिकित्सक साक्षात्कार देने पहुंचे और चयन 21 का हुआ. जानकारी के मुताबिक इनमें से भी कई डाॅक्टरों ने अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है. इसका दुष्प्रभाव मरीजों को झेलना पड़ रहा है.


कैंसर संस्थान के चिकित्सका अधीक्षक डॉ. वरुण विजय ने बताया कि एमआरआई और सीटी स्कैन जांच के लिए इतंजार करना पड़ रहा है. सीनियर रेजिडेंट रोजाना 12-15 मरीजों की एमआरआई करते हैं. संस्थान में कार्डियोलाजी विभाग नहीं है. जनरल मेडिसिन विभाग की डाॅक्टर हर दिन 12 से ढाई बजे तक टूडी ईको जांच करती हैं. प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. जल्द ही कार्डजियोलाजी विभाग शुरू हो जाएगा.

