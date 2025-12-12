ETV Bharat / state

सिरफिरे आशिक ने गर्लफ्रेंड को मारी 2 गोलियां, आर्केस्ट्रा में हुई थी जान पहचान, क्रिमिनल हिस्ट्री जानकर युवती ने बनाई दूरी

बदमाश आशिक, प्रेमिका की 7 साल की भांजी पर भी चलाने जा रहा था गोली, पर बच्ची मौके से भाग निकली.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 2:45 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 3:34 PM IST

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में गुरुवार देर रात प्रेम-प्रसंग के चलते आकाश कश्यप नामक एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के घर में जबरन घुसकर उस पर लगातार 2 गोलियां चला दी, एक गोली कंधे में जा लगी और दूसरी हाथ में. जानिए प्रेम कहानी में ऐसा क्या मोड़ आया कि आशिक ने ऐसा कदम उठा लिया.

एसीपी शकील अहमद के अनुसार, ये घटना गुरुवार रात करीब 2 बजे की है. प्रेमिका लक्ष्मी थापा (21) अपनी बड़ी बहन राधिका और 7 साल की भांजी के साथ किराए के मकान में रहती है. जांच में सामने आया कि लक्ष्मी और उसकी बहन राधिका आर्केस्ट्रा में काम करती हैं. एक इवेंट में ही लक्ष्मी और आकाश की दोस्ती हुई थी, जो बाद में प्रेम-प्रसंग में बदल गई. परिजनों ने बताया कि लक्ष्मी को जब आकाश की आपराधिक प्रवृत्ति और नशे की लत के बारे में पता चला, तो उसने उससे दूरी बना ली और बात करना बंद कर दिया था. आकाश लगातार अलग-अलग नंबरों से फोन कर लक्ष्मी को परेशान कर रहा था. पीछा छुड़ाने की इसी कोशिश के कारण गुस्से में आकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया.

राधिका ने पुलिस को बताया कि लक्ष्मी का आकाश कश्यप से करीब 1 साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. गुरुवार देर रात आकाश शराब के नशे में उनके घर में जबरन घुस आया. विरोध करने पर उसने लक्ष्मी के साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की, साथ ही घर का सामान तोड़ दिया. इसके बाद उसने तमंचा निकालकर लक्ष्मी को 2 गोलियां मारी. राधिका ने बताया कि गोली मारने के बाद आकाश ने उनकी 7 साल की बेटी को भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन बेटी डरकर भाग गई. इसके बाद आरोपी ने घायल लक्ष्मी को उसी कमरे में बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया और अपनी कार से मौके से फरार हो गया.

गोली चलने की आवाज और चीख-पुकार सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे. पड़ोसियों की मदद से घायल लक्ष्मी को तुरंत लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं एसीपी ने बताया कि FIR दर्ज करने के बाद पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुट गई हैं.


