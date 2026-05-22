ETV Bharat / state

70 साल की उम्र में NEET परीक्षा देने वाले लखनऊ के अशोक बहार की कहानी, पेपर लीक के सदमे से पहुंचे अस्पताल

नीट परीक्षा रद्द होने से लगा सदमा: "बस यही कसक मुझे बार-बार उम्र के इस पड़ाव पर भी NEET परीक्षा केंद्र तक खींच लाती है." उन्होंने बताया कि इस बार उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनका चयन मेडिकल कॉलेज के लिए हो जाएगा. उन्होंने पूरी मेहनत से तैयारी की थी, परीक्षा दी थी और प्रश्नपत्र भी बहुत अच्छे से हल किया था. लेकिन अचानक से NEET परीक्षा रद्द होने की खबर ने उन्हें मानसिक रूप से गहरा सदमा पहुंचाया.

एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में रह चुके हैं एडवाइजर: वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मार्केटिंग हेड इंचार्ज रहने के साथ-साथ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स (विदेश मंत्रालय) में एडवाइजर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इसके बावजूद उनके मन में एक अधूरापन हमेशा बना रहा जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है. अशोक बहार भावुक होकर कहते हैं कि "मेरी मां हमेशा चाहती थीं कि मैं एक डॉक्टर बनूं. मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन मां की वह अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया."

मां का सपना पूरा करने की जिद: सफलता न मिलने के बाद भी डॉक्टर बनने का उनका सपना आज भी पूरी तरह जिंदा है. अशोक बहार ने कहा कि वह एक योग्य और अच्छा डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में बीएससी, एलएलबी (LLB), बीकॉम, बीए और डॉक्टर इन स्टडीज जैसी कई प्रतिष्ठित डिग्रियां हासिल की हैं. इसके अलावा वह भारत सरकार के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण और उच्च पदों पर लंबे समय तक काम कर चुके हैं.

लखनऊ: बाल पके हुए, चेहरे पर झुर्रियां, कुर्ता-पायजामा पहने, आवाज में भारीपन, हाथ में कलम और पर्चा लिए जब 70 वर्षीय अशोक बाहार परीक्षा केंद्र से बाहर निकले तो नौजवान छात्र-छात्राओं के बीच वह सबसे अलग नजर आ रहे थे. लखनऊ के रहने वाले अशोक बहार हाल ही में आयोजित नीट (NEET) परीक्षा देकर घर लौटे थे. 3 मई को हुई इस परीक्षा में उन्होंने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया था. इससे पहले भी वह कई बार NEET परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी है.

लखनऊ PGI में भर्ती हैं 70 साल के बुजुर्ग अभ्यर्थी अशोक बहार. (Photo Credit: ETV Bharat)

सदमे के कारण पीजीआई अस्पताल में भर्ती: इसी भारी तनाव और चिंता के कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें लखनऊ के प्रतिष्ठित अस्पताल पीजीआई (PGI) में भर्ती होना पड़ा. अस्पताल के बेड से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि "पेपर लीक करने वाले गैंग ने देश के लाखों बच्चों का भविष्य पूरी तरह बर्बाद कर दिया. इस धांधली से करीब 23 लाख छात्र-छात्राओं की दिन-रात की मेहनत पर पानी फेर दिया गया. कई मासूम बच्चे सदमे में आ गए और कुछ ने तो हताशा में आत्महत्या तक कर ली."

दोबारा परीक्षा देने का बुलंद हौसला: "मैं खुद भी पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की इस खबर से पूरी तरह टूट गया हूं." उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया कि हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से फिलहाल डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. हालांकि डॉक्टरों ने राहत की खबर दी है और उन्हें अब पूरी तरह खतरे से बाहर बताया है. अशोक बाहार ने साफ लफ्जों में कहा कि वह दोबारा परीक्षा जरूर देंगे और अपने इस सपने को बीच में अधूरा नहीं छोड़ेंगे.

जानिए क्यों 70 की उम्र में भी NEET दे रहे हैं अशोक बहार. (Photo Credit: ETV Bharat)

बुजुर्गों के लिए 1% आरक्षण की मांग: इस मुश्किल दौरान उन्होंने देश की न्यायपालिका से भी बड़ी उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजंस को NEET परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल सीटों में एक प्रतिशत आरक्षण पर भी विचार होना चाहिए. उन्होंने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि "सीनियर सिटीजंस के लिए इस उम्र में मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करना और युवाओं से कॉम्पीट करना आसान नहीं होता. हम कोर्ट में इस कानूनी मुद्दे को उठाने पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे."

दोषियों को फांसी देने की वकालत: पेपर लीक मामले पर अपना कड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए अशोक बाहार ने दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की. उनका साफ कहना है कि जिन्होंने इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया है, उन्हें फांसी जैसी सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा न करे. अशोक बाहार ने बताया कि उनकी पत्नी खुद भी एक डॉक्टर हैं और वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं. उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनने के बाद वह जरूरतमंद और बुजुर्ग लोगों के लिए एक विशेष आश्रम खोलना चाहते हैं, जहां मुफ्त इलाज की चौबीसों घंटे सुविधा उपलब्ध हो.

असहाय लोगों के लिए खोलेंगे मुफ्त अस्पताल: उन्होंने कहा कि "आज भी देश में कई गरीब और बुजुर्ग लोग इलाज के अभाव में दर-दर भटकते हैं और परेशान रहते हैं. मेरा अंतिम सपना है कि एक छोटा अस्पताल खोलूं, जहां ऐसे असहाय लोगों का बिल्कुल मुफ्त इलाज हो सके. मां का सपना पूरा करने के साथ-साथ मैं इस समाज की सच्ची सेवा भी करना चाहता हूं." 70 साल की उम्र में डॉक्टर बनने का खूबसूरत सपना देखने वाले अशोक बहार आज देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा और मिसाल बन चुके हैं क्योंकि उनकी उम्र भले ही ढल चुकी हो, लेकिन हौसले अब भी बेहद जवान हैं.

यह भी पढ़ें- जैव विविधता दिवस; UP में विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जन्म, सरकार के प्रयासों से खबू बढ़ा वन्यजीवों का कुनबा