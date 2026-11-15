68500 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामला पहुंचा राष्ट्रपति भवन, उत्तर प्रदेश शासन ने कार्रवाई के दिए निर्देश
यूपी शासन ने आरक्षण संबंधी विसंगतियों के निराकरण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 9:00 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति का मामला अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की शिकायत पर राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से संज्ञान लिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश शासन भी सक्रिय हो गया है. शासन ने आरक्षण संबंधी विसंगतियों के निराकरण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली के लोक शिकायत अनुभाग की ओर से 12 अक्टूबर 2026 को भेजे गए पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव ने बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र जारी किया है. पत्र में 68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों के निराकरण के लिए प्राप्त तीन प्रकरणों का उल्लेख करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है.
लंबे समय से आंदोलित हैं अभ्यर्थी : दरअसल, 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के आदेशों का अनुपालन करते हुए भर्ती परिणाम संशोधित किया जाए और प्रभावित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए.
इस मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में प्रदेशभर के जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी भेजे गए थे. अभ्यर्थियों का कहना है कि इन्हीं प्रयासों के बाद मामला राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंचा और अब शासन स्तर से विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी हुए हैं.
सकारात्मक पहल की आस : धरने का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से मामले का संज्ञान लिए जाने और शासन के निर्देश जारी होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सकारात्मक पहल करनी चाहिए. उन्होंने निदेशक बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और महानिदेशक स्कूल शिक्षा से 10 सितंबर को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए आयोगों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की.
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