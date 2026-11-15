ETV Bharat / state

68500 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामला पहुंचा राष्ट्रपति भवन, उत्तर प्रदेश शासन ने कार्रवाई के दिए निर्देश

68500 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में साकारात्मक पहल की आस. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति का मामला अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की शिकायत पर राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से संज्ञान लिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश शासन भी सक्रिय हो गया है. शासन ने आरक्षण संबंधी विसंगतियों के निराकरण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.





राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली के लोक शिकायत अनुभाग की ओर से 12 अक्टूबर 2026 को भेजे गए पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव ने बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र जारी किया है. पत्र में 68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों के निराकरण के लिए प्राप्त तीन प्रकरणों का उल्लेख करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है.