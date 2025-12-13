ETV Bharat / state

डिफेंस कॉरिडोर में 14 हजार 256 को मिलेगी नौकरी, 62 कंपनियों को 977.54 हेक्टेयर जमीन आवंटित

वर्तमान में 110 कंपनियों के साथ एमओयू प्रक्रिया पाइपलाइन में है. इसके बाद लगभग 38 हजार से अधिक नौकरियां मिलने का रास्ता साफ होगा.

डिफेंस कॉरिडोर में नौकरी.
डिफेंस कॉरिडोर में नौकरी. (Photo Credit : ETV Bharat)
लखनऊ : उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तेजी से हकीकत का रूप ले रहा है. इस योजना में अब तक 62 कंपनियों को 977.54 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की जा चुकी है. इन कंपनियों के जरिए 11 हजार 997.45 करोड़ रुपये का निवेश और 14 हजार 256 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का रास्ता साफ हो चुका है. वर्तमान में 110 कंपनियों के साथ एमओयू की प्रक्रिया पाइपलाइन में है. लगभग 23 हजार करोड़ रुपये के निवेश से साथ 38 हजार से अधिक रोजगार बढ़ेंगे.





2040 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण पूरा

उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सेल की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) ने कॉरिडोर के 6 नोड्स (अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट और आगरा) में कुल 2097 हेक्टेयर से अधिक भूमि को मंजूरी दे दी है. जिसमें से 2040 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है. वर्तमान में आवंटन के लिए 1598.92 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है. अलीगढ़ में सबसे ज्यादा 24 कंपनियों को भूमि मिली है. कानपुर में सबसे अधिक 210 हेक्टेयर जमीन पांच कंपनियों को आवंटित की गई है. झांसी में 17 कंपनियों को 571 हेक्टेयर और लखनऊ में 16 कंपनियों को 131 हेक्टेयर से अधिक भूमि दी जा चुकी है. चित्रकूट, अलीगढ़ फेज-2 और आगरा नोड में भी भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है.



अब तक हो चुके हैं 197 एमओयू

अब तक कॉरिडोर के लिए कुल 197 एमओयू साइन हो चुके हैं. जिनमें 172 औद्योगिक एमओयू हैं. इन सभी एमओयू के जरिए 34 हजार 844.49 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश आ रहा है. जिससे प्रदेश में 52 हजार 658 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है. अगले चरण में 110 से अधिक कंपनियों के साथ एमओयू की प्रक्रिया पाइपलाइन में है. इन औद्योगिक इकाइयों से 22 हजार 847 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश और 38 हजार से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है.




यूपीडा के एसीईओ एचपी शाही बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप डिफेंस कॉरिडोर तेजी से प्रगति कर रहा है. मुख्यमंत्री ने इसे “एक जिला-एक उत्पाद” और “मेक इन इंडिया” के साथ जोड़ते हुए कई बार कहा है कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर न सिर्फ उत्तर प्रदेश को, बल्कि पूरे देश को रक्षा विनिर्माण का ग्लोबल हब बनाएगा. ब्रह्मोस मिसाइल जैसे बड़े प्रोजेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लखनऊ नोड में स्थापित हो चुकी है, जो इस कॉरिडोर की रणनीतिक अहमियत को और बढ़ा रही है. डिफेंस कॉरिडोर के जरिए प्रदेश अब रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों को कड़ी टक्कर दे रहा है. आने वाले कुछ महीनों में कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है.

