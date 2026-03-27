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यूपी में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बनेंगे 6 आधुनिक छात्रावास, 6.15 करोड़ की पहली किस्त जारी

समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने साझा की जानकारी.

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बनेंगे आधुनिक छात्रावास.
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बनेंगे आधुनिक छात्रावास. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 2:15 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार के सहयोग से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में 6 आधुनिक छात्रावासों के निर्माण और मरम्मत का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. यह जानकारी समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने मीडिया से साझा की है.

राज्य के समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने बताया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत संचालित की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल ₹12.30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है. जिसमें से ₹6.15 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है. सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित और आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इससे दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को आवास की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.



आधुनिक ‘लर्निंग हब’ के रूप में विकसित होंगे छात्रावास : मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि इस योजना के तहत जौनपुर हाथरस और सुल्तानपुर में एक-एक छात्रावास तथा फिरोजाबाद में तीन छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा. ये छात्रावास केवल रहने की व्यवस्था तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि इन्हें आधुनिक ‘लर्निंग हब’ के रूप में विकसित किया जाएगा. छात्रावासों में सुसज्जित कमरे, आधुनिक मेस, मनोरंजन कक्ष, समृद्ध पुस्तकालय, सुरक्षा के लिए गार्ड रूम और छात्रावास अधीक्षक के लिए आवासीय सुविधा होगी.


पारदर्शिता और गुणवत्ता पर विशेष जोर : राज्यमंत्री ने बताया कि निर्माण कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए धनराशि का संचालन SNA (स्पर्श) खाते के माध्यम से किया जा रहा है. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य को तेजी के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पूरा किया जाए, ताकि छात्र-छात्राओं को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके.

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