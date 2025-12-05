लखनऊ में हार्ट अटैक से कक्षा 6 के छात्र की मौत; क्लास में बेहोश होने पर अस्पताल लेकर पहुंचे शिक्षक, CPR देने पर भी नहीं बची जान
सुबह स्कूल में पढ़ने गया था छात्र, अचानक बिगड़ी तबीयत, बच्चे के दादा इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 4:05 PM IST
लखनऊ : हार्ट अटैक से कक्षा 6 के छात्र की मौत हो गई. बच्चा शुक्रवार को स्कूल में पढ़ने गया था. इस दौरान वह बेहोश हो गया. स्कूल स्टाफ बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इससे पहले भी दिल का दौरा पड़ने से एक बच्चे की जान जा चुकी है.
महानगर में माउंट फोर्ट इंटर कॉलेज है. इसमें विकास नगर का रहने वाले संदीप सिंह का बेटा अमय सिंह कक्षा 6 में पढ़ता था. रोजाना की तरह शुक्रवार को वह स्कूल गया था. इस दौरान अचानक वह बेहोश हो गया. शिक्षकों ने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ.
स्कूल के शिक्षक बच्चे को लेकर सिविल अस्पताल (बीआरडी) में पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने काफी देर तक सीपीआर देकर बच्चे की जान बचाने की कोशिश की. इसके बावजूद बच्चे के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई. इसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष शुक्ला ने बताया कि स्कूल प्रशासन बच्चे को लेकर आया था. बच्चा बेहोशी की हालत में था. सीपीआर देने के बावजूद वह रिकवर नहीं कर पाया. वहीं बच्चे की मौत की सूचना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों समेत अन्य की भीड़ जुट गई.
बच्चे के पिता एलआईसी में हैं. जबकि दादा इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील है. वहीं एक वर्ष में इस स्कूल में हार्ट अटैक से मौत की यह दूसरी घटना है.
खबर अपडेट की जा रही है...