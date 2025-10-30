ETV Bharat / state

लखनऊ के 490 अस्पतालों में आग बुझाने के इंतजाम नहीं; मरीजों की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़

लखनऊ: हाल में देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के कई जिला अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं. इसको लेकर फायर विभाग ने कई बार निजी और सरकारी अस्पतालों को नोटिस भी जारी किए ताकि वह अपना एनओसी अपडेट करा सके. लेकिन, हालात ये हैं कि 70 फीसदी सरकारी और निजी अस्पतालों के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं है. मतलब कि इनके पास आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं हैं.

हाल ही में स्वास्थ्य विभाग को अगस्त में यूपी की राजधानी लखनऊ के 54 ऐसे अस्पतालों के बारे में अवगत कराया था, जहां पर मानक के अनुरूप फायर सुरक्षा नहीं मिली थी. जबकि, बीते एक साल में कई ऐसी घटनाएं लखनऊ एवं प्रदेश के दूसरे जिले के मेडिकल कॉलेज में हुई हैं. इसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है. जब कोई घटना होती है तब फायर समेत अन्य विभाग चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सब ठंडे पड़ जाते हैं.

झांसी मेडिकल कॉलेज, लखनऊ के एसजीपीजीआई और लोकबंधु अस्पताल में आग लगने की घटनाओं के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है. लखनऊ में करीब 700 से अधिक पंजीकृत निजी और सरकारी अस्पताल हैं, जहां रोज लाखों मरीज और तीमारदार आते हैं. लेकिन, अग्निशमन विभाग के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं. इनमें से 70 प्रतिशत अस्पतालों यानी 490 के पास फायर एनओसी नहीं है. यानी ज्यादातर जगहों पर मरीजों और तीमारदारों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है.

लखनऊ के सिविल, बलरामपुर और डफरिन अस्पताल में फायर सुरक्षा की सामग्री उपलब्ध है. लेकिन, आग से बचाव के उपकरण की जगह पर पुरानी फाइलें कबाड़ की तरह रखी हुई हैं. वहीं, सिविल अस्पताल के प्रवेश द्वार पर प्राइवेट गाड़ियों का जमावड़ा हादसे के दौरान मुसीबत बन सकता है. इसके अलावा कई अस्पतालों में फायर सुरक्षा की जगह पर अतिक्रमण किया हुआ है.

वहीं, उत्तर रेलवे के इंडोर अस्पताल में बीते सोमवार को आग लगने के बाद दमकल विभाग ने एक बार फिर से नोटिस जारी की है. उन्होंने आग से बचाव के उपकरण की व्यवस्था करने के लिए कहा है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने बताया कि चौथी बार नोटिस दी गई है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल के अनुसार कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद अधिकांश अस्पतालों ने फायर सेफ्टी सिस्टम दुरुस्त नहीं किए. कई प्रबंधन तो नोटिस का जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझते. कुछ जगहों पर कार्रवाई शुरू होती है, मगर खानापूर्ति के बाद फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं.

अधिकांश छोटे-बड़े अस्पतालों में न तो ऑटोमैटिक फायर अलार्म सिस्टम है और न ही पर्याप्त अग्निशमन यंत्र. कई जगहों पर इमरजेंसी एग्जिट तक अवरुद्ध पाए गए. विशेषज्ञों का कहना है कि फायर एनओसी को हर वर्ष नवीनीकृत करना अनिवार्य है, लेकिन इसकी अनदेखी आम बात हो गई है.