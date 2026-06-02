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मुख्यमंत्री आवास रोड पर 4 युवकों ने की आत्मदाह की कोशिश, निजीकरण प्रक्रिया से हैं नाराज

लखनऊ दुबग्गा डिपो के संविदा कर्मचारी हैं युवक. दुबग्गा में कई दिनों से धरना दे रहे थे. सुनवाई नहीं होने से उठाया आत्मघाती कदम.

रोडवेज के संविदा कर्मचारियों ने किया आत्मदाह का प्रयास.
रोडवेज के संविदा कर्मचारियों ने किया आत्मदाह का प्रयास. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 9:01 AM IST

2 Min Read
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लखनऊ : मुख्यमंत्री आवास रोड पर लालबत्ती चौराहे के पास सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब युवकों ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेल कर आत्मदाह की कोशिश करने लगे. हालांकि चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मियों की सतर्कता से युवक आग नहीं लगा पाए और उन्हें पकड़ लिया गया. युवकों को गौतमपल्ली थाने ले जाया गया. जहां युवकों ने बताया कि वे रोडवेज में संविदाकर्मी हैं और फर्म में विलय किए जाने की प्रक्रिया से आहत हैं.

गौतमपल्ली थाना प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि सोमवार दोपहर गौतमपल्ली क्षेत्र में गोल्फ चौराहे पर चार व्यक्तियों द्वारा अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया गया था. मौके पर उपस्थित पुलिस बल ने सभी व्यक्तियों को तत्काल पकड़ लिया है. प्रारम्भिक पूछतांछ के अनुसार चारों युवक रोडवेज कर्मचारी हैं. युवकों ने बताया कि वे रोडवेज में संविदाकर्मी के पद पर तैनात हैं. फिलवक्त उनका एक फर्म में विलय हो रहा है. जिसके विरोध में दुबग्गा में कई दिनों से धरना दे रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आत्मघाती कदम उठाया है.

गौतमपल्ली थाना प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि आत्मदाह का प्रयास करने वालों की पहचान मुकेश सैनी पुत्र स्व० बलबीर सिंह निवासी जनपद औरैया, ज्ञानेंद्र रावत पुत्र राम दत्त, निवासी जनपद उन्नाव, नितिन श्रीवास्तव पुत्र विनोद कुमार श्रीवास्तव, निवासी कानपुर और अभिषेक सिंह पुत्र सत्यजीत सिंह निवासी गोंडा के रूप में हुई है. मामले की जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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