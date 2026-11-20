Lucknow में कल दोपहर 12 बजे से बंद रहेंगे ये 35 रास्ते
राजधानी में 21 नवंबर को मेगा ट्रैफिक डायवर्जन, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कौशल दीक्षांत समारोह के मद्देनजर लिया गया फैसला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:46 AM IST
लखनऊ: लखनऊ के विभूतिखंड स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल 'कौशल भारत, कुशल भारत अभियान के तहत 05वां कौशल दीक्षांत समारोह-2026 आयोजित होने जा रहा है. इस बड़े आयोजन और वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर यातायात पुलिस ने शहर के बड़े हिस्से के लिए महा-डायवर्जन प्लान जारी किया है. 21 नवंबर को दोपहर 12:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, कमता तिराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा, अहिमामऊ और पूरे शहीद पथ कॉरिडोर के आसपास 35 प्रमुख बिंदुओं पर सामान्य, व्यावसायिक और भारी वाहनों का आवागमन परिवर्तित रहेगा.
- इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (विभूतिखंड) के आसपास का डायवर्जन
डिगडिगा (लोहिया पार्क) चौराहा: यहां से गोमतीनगर नया ओवरब्रिज पर सामान्य यातायात नहीं जाएगा; वाहन पिकप तिराहा और पॉलिटेक्निक चौराहा होकर निकलेंगे.
लोहिया संस्थान तिराहा: यहां से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। लोहिया अस्पताल जाने वाले मरीज व तीमारदार पिकप ढाल से उतरकर अस्पताल से पहले तिराहे से बाएं मुड़कर गेट नंबर-1 से प्रवेश करेंगे.
पिकप ओवरब्रिज दोराहा: यहां से पिकप पुल ढाल व प्रतिष्ठान की ओर यातायात बंद रहेगा; वाहन पॉलिटेक्निक चौराहा होकर जाएंगे.
कठौता चौराहा व विजयीपुर अंडरपास: कठौता से विजयीपुर अंडरपास व प्रतिष्ठान चौराहे की तरफ वाहन नहीं जाएंगे। यह ट्रैफिक कठौता झील चौराहा से चिनहट या हनीमैन व हुसड़िया चौराहा होकर गुजरेगा. वहीं, विजयीपुर अंडरपास से प्रतिष्ठान की ओर आने वाला यातायात कमता या हुसड़िया होकर जाएगा.
बैंक ऑफ इंडिया व समिट बिल्डिंग तिराहा: बैंक ऑफ इंडिया तिराहे से प्रतिष्ठान की तरफ जाने वाले वाहन पुलिस एन्क्लेव या गोमतीनगर रेलवे स्टेशन होकर जाएंगे. समिट बिल्डिंग तिराहे से विजयीपुर शहीद पथ अंडरपास के बीच सर्विस रोड पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा; वाहन पुलिस एन्क्लेव तिराहा होकर गुजरेंगे.
न्यू हाईकोर्ट मोड़, मेघा मोटर्स व हयात होटल तिराहा: न्यू हाईकोर्ट मोड़ से प्रतिष्ठान चौराहे के बीच यातायात बंद रहेगा (वैकल्पिक मार्ग: सुषमा हॉस्पिटल, पॉलिटेक्निक/कमता)। मेघा मोटर्स से प्रतिष्ठान की ओर जाने वाले वाहन मधुरिमा होकर और हयात होटल तिराहे से आने वाले वाहन मेघा मोटर्स तिराहा होकर निकलेंगे.
2. कमता तिराहा व पॉलिटेक्निक चौराहा क्षेत्र
कामता शहीद पथ तिराहा: यहां से विराज टावर होते हुए विजयीपुर अंडरपास तक सर्विस रोड तथा मुख्य शहीद पथ पर यातायात बंद रहेगा. वाहन पॉलिटेक्निक चौराहा या चिनहट तिराहा, कठौता होकर जाएंगे.
पॉलिटेक्निक चौराहा से हजरतगंज: लोहिया पथ के बजाय वाहन भूतनाथ, बादशाहनगर और निशातगंज होकर जाएंगे. इसी तरह समतामूलक चौराहे से पेपर मिल कॉलोनी/गोमती बैराज पुल तथा 1090 चौराहे से बालू अड्डा तिराहा व बटलर रोड होकर गंतव्य को जा सकेंगे.
अयोध्या व बाराबंकी मार्ग: इंदिरा नहर पुल से कमता तिराहे की तरफ सामान्य व भारी वाहन नहीं आ सकेंगे; यह ट्रैफिक इंदिरा नहर पुल चौराहे से किसानपथ होकर गुजरेगा.
3. शहीद पथ कॉरिडोर (अय्यपा से कानपुर रोड तक) का डायवर्जन
गोमतीनगर विस्तार व अंसल क्षेत्र: अय्यपा अंडरपास से वाहन हुसड़िया व हनीमैन चौराहा होकर; हुसड़िया (जीवन प्लाजा) व सीएमएस विस्तार रैंप से वाहन ग्वारी व दयाल पैराडाइज चौराहा होकर; मलेशेमऊ अंडरपास से वाहन डीपीएस कट, पिपराघाट व जनेश्वर मिश्र पार्क होकर निकलेंगे.
लूलू मॉल, मेदांता व वृंदावन क्षेत्र: नीलमथा, जीडी गोयनका, लूलू मॉल, मेदांता व अंसल की तरफ से शहीद पथ पर चढ़ने के बजाय वाहन अवध शिल्प ग्राम के सामने से रेलवे ओवरब्रिज वृंदावन योजना व पासी चौराहा होकर जाएंगे. सेक्टर-8 अंडरपास का ट्रैफिक सेक्टर-10 पुलिस चौकी व सेक्टर-12 नहर पुल चौराहा होकर गुजरेगा.
पुलिस मुख्यालय व बिजनौर रूट: पुलिस मुख्यालय तिराहे से जी-20 तिराहे के बजाय वाहन इकाना छोटा अंडरपास व पलासियो अंडरपास होकर जाएंगे। बिजनौर थाना चौराहे का ट्रैफिक बिजनौर किसानपथ अंडरपास से किसानपथ होकर जाएगा.
तेलीबाग, कानपुर रोड व अमौसी क्षेत्र: तेलीबाग चौराहे से वाहन बाराबिरवा या कैंट होकर जाएंगे. कानपुर/उन्नाव से आने वाले भारी वाहन दरोगाखेड़ा किसानपथ अंडरपास से किसानपथ होकर मुड़ेंगे. अमौसी वीआईपी मोड़ (न्यू गड़ौरा ओवरब्रिज), शहीद पथ मोड़ कानपुर रोड, स्कूटर इंडिया, नादरगंज, जगुआर कट और आरटीओ मोड़ से शहीद पथ पर चढ़ने वाले वाहनों को पुरानी चुंगी, पिकेडली, बाराबिरवा या दरोगाखेड़ा किसानपथ की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
4. अहिमामऊ व सुल्तानपुर/रायबरेली रोड का डायवर्जन
सुल्तानपुर रोड व पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे: कबीरपुर किसानपथ अंडरपास (जलसा रिसॉर्ट) से अहिमामऊ की तरफ सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे; यह ट्रैफिक जलसा रिसॉर्ट के सामने से किसानपथ होकर जाएगा.
खुर्दही बाजार व एचसीएल तिराहा: खुर्दही बाजार से अहिमामऊ जाने वाले वाहन अमूल पराग डेयरी कट से बाएं अंसल होकर जाएंगे. एचसीएल तिराहे से आने वाला ट्रैफिक सीएमएस कट सुल्तानपुर रोड से बाएं पॉकेट नंबर-6 अंसल होकर गुजरेगा.
रायबरेली रोड व पासी किला: हरिकंशगढ़ी किसानपथ अंडरपास से पीजीआई व उतरेठिया की तरफ यातायात नहीं जाएगा, बल्कि किसानपथ होकर गुजरेगा. पासी किला चौराहे से शहीद पथ के बजाय वाहन पावर हाउस चौराहा या सरपोर्टगंज तिराहा होकर जाएंगे.
आपातकालीन व स्कूली वाहनों को रहेगी पूरी छूट
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के दौरान वैकल्पिक मार्ग न होने की स्थिति में एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों से भी गुजरने की अनुमति दी जाएगी. किसी भी सहायता या जानकारी के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
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