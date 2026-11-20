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Lucknow में कल दोपहर 12 बजे से बंद रहेंगे ये 35 रास्ते

लखनऊ: लखनऊ के विभूतिखंड स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल 'कौशल भारत, कुशल भारत अभियान के तहत 05वां कौशल दीक्षांत समारोह-2026 आयोजित होने जा रहा है. इस बड़े आयोजन और वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर यातायात पुलिस ने शहर के बड़े हिस्से के लिए महा-डायवर्जन प्लान जारी किया है. 21 नवंबर को दोपहर 12:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, कमता तिराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा, अहिमामऊ और पूरे शहीद पथ कॉरिडोर के आसपास 35 प्रमुख बिंदुओं पर सामान्य, व्यावसायिक और भारी वाहनों का आवागमन परिवर्तित रहेगा.​









