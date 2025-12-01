'वैन वाले अंकल मुझे बैड टच करते हैं'; लखनऊ में 3 साल की बच्ची ने मां से बताई चालक की शर्मनाक करतूत
बच्चियों पर वैन चालकों की बुरी नजर; मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 8:40 PM IST
लखनऊ : स्कूल वैन चालक ने 3 साल की बच्ची के साथ शर्मनाक हरकत की. उसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को टच किया. कई दिनों से वह बच्ची को परेशान कर रहा था. बच्ची ने मां से इसकी शिकायत की. मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.
सरोजनीनगर पुलिस के अनुसार सरोजिनी नगर इलाके की रहने वाली महिला ने बताया कि उनकी 3 साल की बेटी एक निजी स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ती है. रविवार को उसने बताया कि स्कूल वैन वाले अंकल सुनीत सिंह पिछले 1 हफ्ते से उसे परेशान कर रहे हैं.
बेटी के मना करने पर वह शर्मनाक हरकत करता है. उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है. शनिवार को वैन चालक ने बेटी को सभी बच्चों को उनके घर छोड़ने के सबसे बाद में उसे घर पहुंचाया. पूरे रास्ते वह बेटी को परेशान करता रहा. चालक की हरकत से बेटी डरी सहमी है.
सरोजिनी नगर थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मासूम को मेडिकल के लिए भेजने के साथ ही आरोपी को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है. जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा.
वहीं इससे पहले सितंबर महीने में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. पारा इलाके में वैन चालक ने कक्षा 10 की छात्रा से छेड़खानी की थी. उसे अश्लील मैसेज भी भेजे थे. पीड़िता की तहररीर पर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था. बीते साल 2024 में वैन चालक ने एलकेजी में पढ़ने वाली छात्रा से गंदी हरकत की थी. उसके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की थी.
