लखनऊ में युवती की सिर कूंचकर हत्या, जंगल में मिली लाश; 14 मई को हुई थी सगाई
DCP दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया कि सोमवार दोपहर सूचना मिली कि एक अज्ञात युवती का शव पड़ा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 9:29 AM IST
लखनऊ: सुशांत गोल सिटी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवती का शव जंगल में मिला है. युवती के सिर से चेहरे तक खून ही खून लगा था. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती की शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया है.
काफी प्रयास के बाद सूचना मिली कि एक युवती 17 मई को पीजीआई थाना क्षेत्र से गायब है. युवती के परिजनों को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवती की पहचान अपनी पुत्री शिवानी सिंह (22) के रूप में की है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.
DCP दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया कि सोमवार दोपहर सूचना मिली कि उतरेठिया रेलवे लाइन के पास रोड किनारे जंगल में एक अज्ञात युवती का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची.
मौके पर रोड किनारे जंगल में गभग 22 वर्षीय अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ. घटना की सूचना पर फील्ड यूनिट टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया.
इसी दौरान थाना पीजीआई से सूचना मिली कि एक युवती रविवार को समय करीब 10:00 बजे घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी है. सूचना के आधार पर परिजनों से संपर्क किया गया.
परिजनों ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी पहुंचकर मृतका की पहचान की. मृतका की पहचान ई-158, रक्षाखंड, एल्डिगो उद्यान-2, थाना पीजीआई, लखनऊ निवासी शिवानी सिंह उम्र करीब 22 वर्ष के रूप में की गई है.
हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका: पुलिस की शुरुआती जांच में युवती के सिर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं. पुलिस को आशंका है कि उसकी हत्या करके शव को सुनसान जंगल में फेंका गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा, लेकिन मौके की स्थितियां युवती की हत्या किए जाने की ओर इशारा कर रही है.
14 मई को हुई थी सगाई: परिजनों ने बताया कि बेटी शिवानी की 14 मई को सगाई हुई थी. परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था. ऐसे में सगाई के महज चार दिन बाद युवती की हत्या की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. आखिर शिवानी की हत्या क्यू और किसलिए की गई, यह सवाल परिजनों को परेशान कर रहा है.
मां घरों में करती है झाड़ू-पोछा: मृतक शिवानी एल्डिको उद्यान, रक्षा खंड की रहने वाली थीं और दो बहनों में बड़ी थीं. उनकी मां गीता घरों में झाड़ू-पोछा का काम करती हैं. पिता शटरिंग का काम करते हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और वह किराए के मकान में रहते हैं.
मृतका की मां गीता सिंह ने बताया कि उनकी बेटी शनिवार सुबह घर से ऑफिस जाने की बात कहकर निकली थी. शिवानी एक रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस में काम करती थी.
देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी. थाना सुशांत गोल्फ सिटी प्रभारी राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
DCP अमित कुमार आनंद ने बताया कि शव की पहचान होने के बाद मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस युवती की कॉल डिटेल, CCTV फुटेज और आखिरी लोकेशन के आधार पर सुराग जुटा रही है. पुलिस जल्द ही मामले के खुलासे का दावा कर रही है.
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