चारबाग रेलवे स्टेशन पर 21 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 महिलाएं गिरफ्तार; बैग में छिपाकर रखे थे मादक पदार्थ
इनपुट मिलने के बाद सक्रिय हुआ डीआरआई विभाग, न्यू जलपाईगुड़ी से नई दिल्ली की ओर से जा रहीं थीं महिलाएं.
Published : November 18, 2025 at 8:45 PM IST
लखनऊ : चारबाग रेलवे स्टेशन पर राजस्व आसूचना विभाग (Directorate of Revenue Intelligence) ने 2 महिलाओं को 21 करोड़ के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया. दोनों महिलाओं ने अपने-अपने बैग में सामानों के अंदर छोटे-छोटे पैकेटों में मादक पदार्थों को छिपा रखा था. विभाग ने यह कार्रवाई मंगलवार को की.
डीआरआई (राजस्व आसूचना विभाग) की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार मंगलवार को टीम को एक गोपनीय सूचना मिली. पता चला कि न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली की ओर जा रहीं 2 महिलाओं के पास मादक पदार्थ हैं. इसके बाद टीम सक्रिय हो गई.
टीम मंगलवार की सुबह चारबाग स्टेशन पर पहुंच गई. अधिकारियों की टीम ने रेलवे स्टेशन पर निगरानी शुरू कर दी. ट्रेनों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी. एक ट्रेन के लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहुंचने पर संदिग्ध यात्रियों की गुप्त रूप से जांच शुरू कर दी गई. इस दौरान एक बोगी में दो संदिग्ध महिलाएं मिलीं.
टीम ने उनसे पूछताछ शुरू की तो वह घबराने लगीं. इस पर टीम का उन पर शक गहरा गया. दोनों के सामानों की तलाशी शुरू कर दी गई. दोनों के बैग में सामानों के अंदर छोटे-छोटे पैकेटे में सफेद रंग का पाउडरनुमा पदार्थ पाया गया. इनका परीक्षण NDPS फील्ड टेस्टिंग किट से किया गया.
इसमें पता चला कि वह हेरोइन है. इनके वजन कुल 3.110 किलोग्राम थे. इसके बाद पैकेटों को जब्त कर लिया गया. जब्त मादक पदार्थों का अवैध बाजार में अनुमानित कीमत करीब 21.77 करोड़ है.
बता दें कि हेरोइन एक अत्यंत नशीला एवं खतरनाक मादक पदार्थ है. इसका अवैध परिवहन एवं सेवन, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है. दोनों महिला यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड सायकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेस (NDPS) अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.
