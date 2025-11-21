ETV Bharat / state

यूपी में 2 आईएएस और 8 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, रमेश कुमार को मिली साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की कमान

यूपी में गुरुवार को 2 IAS और 8 PCS अफसरों के तबादले किए गए. इनमें कई सीनियर अफसर भी शामिल हैं.

यूपी में आईएएस-पीसीएस ट्रांसफर.
यूपी में आईएएस-पीसीएस ट्रांसफर. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 8:16 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर कई प्रशासनिक अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया है. देर रात सरकार की तरफ से दो आईएएस और आठ पीसीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है. जिन आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर भेजा गया है, उनमें अल्पसंख्यक कल्याण के विशेष सचिव रमेश कुमार और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में तैनात शीलधर सिंह यादव शामिल हैं. इन आईएएस अधिकारियों के अलावा आठ पीसीएस अधिकारियों को भी बदला गया है.




शासन की तरफ से जारी तबादला सूची में पहला नाम आईएएस अधिकारी रमेश कुमार का है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव रमेश कुमार को साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में भेजा गया है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में तैनात आईएएस अधिकारी शीलधर सिंह यादव को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का दायित्व सौंपा गया है.

जिन आठ पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, उनमें इटावा के उप जिलाधिकारी हरी प्रताप सिंह को यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का उप जिलाधिकारी बनाया गया है. प्रतीक्षारत चल रहे पीसीएस अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा को नोएडा का उप जिलाधिकारी बनाया गया है. नवनियुक्त पीसीएस अधिकारी विशाल सारस्वत को अंबेडकर नगर का उप जिलाधिकारी (प्रशिक्षु) बनाया गया है. राजस्व विभाग से संबद्ध स्वाति शुक्ला को बाल विकास एवं पुष्टाहार का उपनिदेशक बनाया गया है.

राजस्व परिषद से संबद्ध प्रतीत त्रिपाठी को रामपुर का एसडीएम बनाया गया है. राजस्व परिषद से संबद्ध संतोष कुमार ओझा को मिर्जापुर का एसडीएम बनाया गया है. राजस्व परिषद से अटैच विवेक राजपूत को रायबरेली का उप जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. बदायूं की एसडीएम प्रियंका को गौतम बुद्ध नगर का अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बनाया गया है.



