ETV Bharat / state

लखनऊ में दो लोगों से ठगी; कनाडा में एडमिशन के नाम पर महिला से 2 करोड़ और शादी का झांसा देकर डॉक्टर से 65 लाख की ठगी

लखनऊ : विभूतिखंड में बेटी को कनाडा भेजने व वीजा दिलाने के नाम पर महिला से 2 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एजेंट चंदन यादव और उसके परिजनों समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है. वहीं, दूसरे मामले में एक युवती ने सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र की गोकुल धाम सोसाइटी के एक डॉक्टर से शादी व क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 65 लाख रुपये ठग लिए. इस मामले में साइबर थाना पुलिस बैंक खातों व सर्विलांस की मदद से जांच कर रही है.



​





​चिनहट के गणेशपुर शिवपुरी निवासी अंजना मौर्या के अनुसार वे अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए कनाडा भेजने की तैयारी कर रही थीं. जनवरी 2021 में उनकी मुलाकात खुद को टोरंटो के आईबीटी कॉलेज का अधिकृत एजेंट बताने वाले चंदन यादव से हुई. चंदन ने उन्हें विजयंतखंड-1 स्थित अपने कार्यालय बुलाकर भरोसे में लिया. इसके बाद रहने-खाने और वीजा प्रक्रिया के नाम पर जून 2021 से 2023 के बीच किस्तों में रकम जमा कराई.

महिला ने अपनी जमीन बेचकर व रिश्तेदारों से उधार लेकर करीब 1.25 करोड़ रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए और 75 लाख रुपये नकद दिए. नवंबर 2023 में आरोपी ने फर्जी प्री-इनरोलमेंट लेटर देकर बेटी का पासपोर्ट रख लिया. एडमिशन न होने पर जब परिजनों ने रुपये मांगे तो आरोपी अपना दफ्तर बंद कर फरार हो गया और फोन पर जान से मारने की धमकी देने लगा. जांच में पता चला कि ठगी की रकम चंदन के पिता, मां व बहन के खातों में भी गई थी.



विभूतिखंड इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि ​कोर्ट के निर्देश पर आरोपी चंदन यादव, उसके पिता रामजी यादव, मां अंबारी यादव, बहन कंचन यादव और प्रतिभा के खिलाफ धोखाधड़ी व धमकी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.





​दूसरा मामला शहर के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र की गोकुल धाम सोसाइटी का है. यहां रहने वाले डॉ. अतुल प्रियदर्शी को फरवरी 2025 में फेसबुक पर अमाया गुप्ता नाम की प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी. आरोपी ने खुद को जमशेदपुर की व्यवसायी बताकर डॉक्टर से नजदीकियां बढ़ाईं और शादी का प्रस्ताव रख दिया. युवती ने अपने पिता के दोस्त नितीश को क्रिप्टो एक्सपर्ट बताकर डॉक्टर से संपर्क कराया.

