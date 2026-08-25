लखनऊ में 18वें ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का समापन, वैश्विक चुनौतियों और भविष्य की नीतियों पर मंथन हुआ
इसमें ब्रिक्स देशों के विशेषज्ञों ने नवाचार, रेजिलिएंस और सतत विकास पर चर्चा कर महत्वपूर्ण सिफारिशें सौंपी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 4:22 PM IST
लखनऊ: लखनऊ में 18वें ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का मंगलवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया. दो दिवसीय फोरम में ब्रिक्स देशों के नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने विस्तार से भाग लिया. इस दौरान उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ. इसके साथ ही वैश्विक चुनौतियों से निपटने और भविष्य की नीतिगत दिशा तय करने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई.
एकेडमिक जगत की बढ़ती भूमिका पर मंथन: ‘रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण’ विषय पर हुआ यह फोरम भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत वर्षभर चलने वाले एकेडमिक ट्रैक का हिस्सा था. इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) ने रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज (RIS) और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से किया. लखनऊ विश्वविद्यालय में फोरम के आयोजन ने ब्रिक्स प्रक्रिया में एकेडमिक जगत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया. विशेषज्ञों का मानना रहा कि ब्रिक्स के विस्तार और उसके एजेंडे के लगातार जटिल होने के बीच शोध संस्थान साक्ष्य आधारित विमर्श के महत्वपूर्ण मंच बन सकते हैं.
वैश्विक मुद्दों और बहुध्रुवीय व्यवस्था पर चर्चा हुई: लखनऊ में आयोजन को वैश्विक मुद्दों पर होने वाली बहस को पारंपरिक नीति केंद्रों से बाहर व्यापक एकेडमिक समुदाय तक ले जाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना गया. फोरम में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया. अलग-अलग सत्रों में आर्थिक और सामाजिक रेजिलिएंस मजबूत करने, उभरती तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई. साथ ही सतत ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और तेजी से बदलती बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया.
BTTC की सिफारिशें सरकार को सौंपी गईं: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर सरन ने एकेडमिक फोरम को पूरे वर्ष चलने वाले संवाद और नीतिगत जुड़ाव की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि फोरम से निकलने वाले विचार और सिफारिशें ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के व्यावहारिक रास्ते तलाशने की साझा प्रतिबद्धता को सामने लाती हैं. फोरम के दौरान ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल (BTTC) की ओर से तैयार सिफारिशों को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (MER) और ब्रिक्स सूस-शेरपा शंभु एल. हक्की को औपचारिक रूप से सौंपा गया. ये सिफारिशें भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान BTTC की बैठकों, सदस्य देशों के बीच हुए परामर्श और महीनों तक चले विचार-विमर्श का परिणाम हैं.
'ब्रिक्स कॉम्पेन्डियम' का हुआ विमोचन: सिफारिशों में आर्थिक और जलवायु रेजिलिएंस को मजबूत करने, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया. इसके अतिरिक्त सतत विकास को गति देने और अधिक समावेशी एवं प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए व्यावहारिक उपायों को रेखांकित किया गया. फोरम में ‘ब्रिक्स कॉम्पेन्डियम: बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी’ का भी विमोचन किया गया. इस कॉम्पेन्डियम में ब्रिक्स देशों के 25 से अधिक संस्थानों से जुड़े 48 लेखकों के लेख शामिल हैं, जिसमें महिला लेखकों की भागीदारी करीब 50 प्रतिशत रही.
ज्ञान और नीति के बीच सेतु बने संस्थान: लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी ने कहा कि विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान नीतिगत विमर्श को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ऐसे मंच हैं जहां विचारों की आलोचनात्मक जांच, साक्ष्यों का मूल्यांकन और नई संभावनाओं की खोज होती है. इससे ज्ञान और सार्वजनिक नीति के बीच एक मजबूत सेतु तैयार होता है. उन्होंने ब्रिक्स साझेदारी में सहयोग को केंद्रीय तत्व बताते हुए कहा कि सदस्य देश एक-दूसरे के अनुभवों से सीखकर अधिक रेजिलिएंट और सतत भविष्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.
युवा टाउनहॉल में सामूहिक विकास का संदेश: फोरम के अंतिम दिन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को लेकर एक विशेष युवा टाउनहॉल का आयोजन किया गया. इसमें विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (MER) एवं ब्रिक्स सूस-शेरपा शंभु एल. हक्की ने युवाओं के साथ सीधा संवाद किया. उन्होंने बहुपक्षवाद के प्रति भारत के दृष्टिकोण और सामूहिक विकास की आवश्यकता पर बल दिया. हक्की ने कहा कि दुनिया में कोई भी देश अकेले आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि सभी देशों को मिलकर सामूहिक रूप से विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा.
नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की ओर कदम: उन्होंने तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में साझेदारी और साझा प्रगति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया. फोरम के दौरान भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली, दुबई, देहरादून, मॉस्को और अदीस अबाबा में हुई एकेडमिक गतिविधियों की भी समीक्षा की गई. इन चर्चाओं और सिफारिशों का इस्तेमाल नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन तक ब्रिक्स सहयोग को आगे बढ़ाने में किया जाएगा. फोरम ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिक्स की एकेडमिक संरचना साझा विचारों को व्यावहारिक सहयोग में बदलने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
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