लखनऊ में नाबालिग से गैंगरेप; 13 साल की छात्रा को महीनेभर तक होटल में बंधक बना कर रखा

लखनऊ : इंस्टाग्राम पर छात्रा (13) से दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर एक शादीशुदा ऑटो चालक और उसके दो दोस्तों ने एक होटल में बंधकर बनाकर महीनभर तक दुष्कर्म किया. परिजनों की गुमशुदगी की सूचना पर पुलिस किसी तरह छात्रा तक पहुंची. छात्रा की आपबीती सुनने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी ऑटो चालक समेत दो को गिरफ्तार कर लिया है. एक आरोपी फरार है.





​मोहनलालगंज इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी के मुताबिक 15 नवंबर को नौवीं कक्षा की छात्रा (13) की गुमशुदगी दर्ज की गई थी. काफी खोजबीन के बाद भी छात्रा के पता नहीं चल रहा था. छात्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट खंगालने पर ​मड़ियांव के फैजुल्लागंज निवासी ऑटो चालक रोहित उर्फ सोहित की जानकारी मिली. इसके बाद रोहित को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद हैवानियत भरी कहानी सामने आई.

पुलिस पूछताछ में रोहित ने बताया कि इंस्टाग्राम पर उसकी जान पहचान छात्रा से हुई थी. उसने छात्रा को शादी का झांसा दिया और 14 नवंबर को स्कूल से घर लौटते वक्त बहाने से तेलीबाग बुलाकर अगवा कर लिया. इसके बाद छात्रा को चिनहट स्थित एक होटल में रखा. जहां उसने और उसके दो साथियों मनीष रस्तोगी और रितिक ने मिलकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. सभी आरोपी ऑटो रिक्शा चलाते हैं. मुख्य आरोपी रोहित शादीशुदा है.