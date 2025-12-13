ETV Bharat / state

लखनऊ के इन 13 मोहल्लों में इस दिन नहीं आएगा पानी, जानिए वजह

लखनऊ: राजधानी के 13 मोहल्लों में एक दिन के लिए जलापूर्ति पूरी तरह से बाधित रहेगी. इसे लेकर जलकल विभाग ने सूचना जारी की है. विभाग ने अपील की है कि लोग पानी स्टोर कर लें ताकि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े.



किस दिन नहीं आएगा पानी: जलकल विभाग के मुताबिक राम नगर धोबी घाट कूड़ा घर के पास पाइपलाइन में कुछ दिन पहले लीकेज हो गया था. इस लीकेज के सुधार के लिए ही विभाग ने एक दिन के लिए जलापूर्ति रोकने का फैसला किया है. विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर को इस लीकेज की मरम्मत की जाएगी. इस वजह से पूरे दिन इस लाइन से जुड़े मोहल्लों में जलापूर्ति नहीं की जाएगी. ऐशबाग मेन फीडर लाइन से जलापूर्ति सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रहेगी.



इन मोहल्लों में नहीं आएगा पानी: जलकल विभाग के मुताबिक ऐशबाग मेन फीडर लाइन से जुड़े 13 मोहल्ले और आसपास के इलाकों में 15 दिसंबर को पानी की सप्लाई बाधित रहेगी. जिन इलाकों में जलापूर्ति बाधित रहेगी उनमें शास्त्रीनगर, खजुहा, तिलक नगर, रकाबगंज, राजेंद्र नगर, ऐशबाग, राजाबाजार, करेहटा, गढ़ी कनौरा, नक्खास, नाका हिण्डोला, केकेसी, खुर्शीदबाग समेत आसपास के इलाके शामिल हैं. विभाग के मुताबिक लीकेज मरम्मत अत्यंत आवश्यक है ताकि आगे जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके.



कल तक पानी स्टोर कर लें: जलकल विभाग ने इन मोहल्लों में रहने वाले उपभोक्ताओं से अपील की है कि 15 दिसंबर के लिए पहले से ही आवश्यकतानुसार पानी का भंडारण कर लें. विभाग का कहना है कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा कर जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी.





