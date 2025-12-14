ETV Bharat / state

मां की डांट से खफा 11 साल के बच्चे ने छोड़ा घर; साइकिल लेकर निकला, 1200 KM दूर अहमदाबाद में मिला

लखनऊ : मां की डांट से खफा होकर 11 साल के एक बच्चे ने घर छोड़ दिया. वह साइकिल लेकर घर से निकल पड़ा. इसके बाद करीब 1200 किमी दूर अहमदाबाद पहुंच गया. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. पुलिस भी 60 घंटे से मशक्कत कर रही थी. इस बीच वहां की पुलिस ने बच्चे के बारे में सूचना दी. इसके बाद लखनऊ पुलिस बच्चे के घरवालों को लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई. बच्चा कैसे वहां पहुंचा, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया.

इंदिरा नगर इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति टीचर हैं. उनका 11 साल का बेटा कक्षा 6 में पढ़ता है. पुलिस के अनुसार 10 दिसंबर की दोपहर 3 बजे बच्चा घर पहुंचा था. इस दौरान मां ने किसी बात पर बेटे को डांट दिया था. इसके कुछ देर बाद घर के लोगों से छिपकर बच्चा साइकिल लेकर बाहर निकल गया.

इसके बाद वह शाम तक नहीं लौटा. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. रिश्तेदारियों में भी पूछा. पता न लगने पर गाजीपुर थाने में सूचना दी. ​लखनऊ पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की. आसपास के CCTV फुटेज खंगाले. एक फुटेज में बच्चा साइकिल से पॉलिटेक्निक चौराहे के पास व्यस्त सड़क पर डिवाइडर पार करते हुए नजर आया.