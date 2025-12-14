मां की डांट से खफा 11 साल के बच्चे ने छोड़ा घर; साइकिल लेकर निकला, 1200 KM दूर अहमदाबाद में मिला
लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से लापता, 60 घंटे से चल रही थी तलाश, बच्चे को लाने के लिए पुलिस टीम रवाना.
लखनऊ : मां की डांट से खफा होकर 11 साल के एक बच्चे ने घर छोड़ दिया. वह साइकिल लेकर घर से निकल पड़ा. इसके बाद करीब 1200 किमी दूर अहमदाबाद पहुंच गया. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. पुलिस भी 60 घंटे से मशक्कत कर रही थी. इस बीच वहां की पुलिस ने बच्चे के बारे में सूचना दी. इसके बाद लखनऊ पुलिस बच्चे के घरवालों को लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई. बच्चा कैसे वहां पहुंचा, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया.
इंदिरा नगर इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति टीचर हैं. उनका 11 साल का बेटा कक्षा 6 में पढ़ता है. पुलिस के अनुसार 10 दिसंबर की दोपहर 3 बजे बच्चा घर पहुंचा था. इस दौरान मां ने किसी बात पर बेटे को डांट दिया था. इसके कुछ देर बाद घर के लोगों से छिपकर बच्चा साइकिल लेकर बाहर निकल गया.
इसके बाद वह शाम तक नहीं लौटा. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. रिश्तेदारियों में भी पूछा. पता न लगने पर गाजीपुर थाने में सूचना दी. लखनऊ पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की. आसपास के CCTV फुटेज खंगाले. एक फुटेज में बच्चा साइकिल से पॉलिटेक्निक चौराहे के पास व्यस्त सड़क पर डिवाइडर पार करते हुए नजर आया.
इसके बाद वह शहर के किसी भी सीसीटीवी में नजर नहीं आया. पिता द्वारा बताए गए हुलिए और कपड़ों के आधार पर लखनऊ पुलिस ने शहर और आसपास के जिलों में बच्चे का विवरण भेजा. नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पुलिस और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर भी सूचना साझा की.
गाजीपुर इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने बताया कि 13 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे अहमदाबाद पुलिस ने लखनऊ पुलिस को बच्चे के मिलने की सूचना दी. लखनऊ पुलिस की एक टीम बच्चे के घरवालों को लेकर उसे लेने अहमदाबाद गई है. पूछताछ के बाद ही यह पता चल पाएगा कि वह लखनऊ से इतनी लंबी दूरी तय करके अहमदाबाद कैसे पहुंचा?.
