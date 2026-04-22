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आगरा एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा लखनऊ का 1090 चौराहा; अगले महीने से एलिवेटेड रोड का निर्माण, 15 मिनट में 1 घंटे की दूरी

परियोजना पर करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, एलडीए और लोक निर्माण विभाग मिलकर काम करेंगे.

लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे की सीधी कनेक्टिविटी.
लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे की सीधी कनेक्टिविटी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 4:58 PM IST

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लखनऊ: यातायात की समस्या से जूझ रहे लखनऊवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर है. आगरा एक्सप्रेस-वे को शहर के 1090 चौराहे से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड का निर्माण अगले महीने से शुरू होने जा रहा है. इस परियोजना पर करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पूरा होने के बाद शहर के बीच से आगरा एक्सप्रेस-वे तक का सफर, जो अभी एक घंटे से ज्यादा का लगता है, मात्र 15 मिनट में पूरा हो जाएगा.

जानिए कैसा रहेगा रूट.
जानिए कैसा रहेगा रूट. (Photo Credit; ETV Bharat)

यह एलिवेटेड रोड गयासुद्दीन हैदर कैनाल (जीएच कैनाल) के किनारे बनेगी. यह लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर की तरह शहर की यातायात व्यवस्था को नई दिशा देगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष यह सड़क मुख्य रूप से भारी वाहनों जैसे ट्रक, ट्रेलर और कंटेनरों के लिए होगी, जिससे शहर के अंदर हल्के वाहनों का दबाव कम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी.

परियोजना के फायदे समय की बचत होगी. वर्तमान में राजाजीपुरम या शहर के मध्य भाग से आगरा एक्सप्रेस-वे पहुंचने में 75-90 मिनट लगते हैं. नई सड़क से यह समय घटकर 15-20 मिनट रह जाएगा. LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इससे भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी. 1090 चौराहा, समता मूलक चौराहा, ऐशबाग और राजाजीपुरम जैसे व्यस्त इलाकों में जाम कम होगा.

बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन और आवासीय योजनाओं वरुण विहार को बढ़ावा मिलेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और लोक निर्माण विभाग इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे. निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा ताकि ट्रैफिक बिना रुके चले. टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है और अगले महीने से जमीन पर काम शुरू हो जाएगा. दो-तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है. इस परियोजना से लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा. आगरा-लखनऊ के बीच यात्रा आसान होगी.

यह एलिवेटेड रोड मुख्य रूप से हैदर कैनाल (जीएच कैनाल) के समानांतर बनेगी. शुरुआत आगरा एक्सप्रेस-वे (मोहन रोड क्षेत्र) से होगी. मध्य मार्ग में राजाजीपुरम, गोल चौराहा, ऐशबाग होते हुए आएगा और समाप्ति 1090 चौराहा पर होगी. कुल लंबाई लगभग 16 किलोमीटर होगी. चार लेन की यह सड़क कैनाल के ऊपर किनारे बनेगी, जिससे नीचे का यातायात प्रभावित नहीं होगा.

यह रोड लखनऊ के पुराने और नए इलाकों को जोड़ेगी और आगरा एक्सप्रेस-वे को सीधा कनेक्शन देगी. निर्माण के दौरान अतिक्रमण हटाने और नाले की सफाई का काम भी चलेगा. यह परियोजना लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. नागरिकों को उम्मीद है कि समय पर काम पूरा होगा और शहर की ट्रैफिक समस्याएं हल होंगी.

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