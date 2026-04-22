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आगरा एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा लखनऊ का 1090 चौराहा; अगले महीने से एलिवेटेड रोड का निर्माण, 15 मिनट में 1 घंटे की दूरी

लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे की सीधी कनेक्टिविटी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यातायात की समस्या से जूझ रहे लखनऊवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर है. आगरा एक्सप्रेस-वे को शहर के 1090 चौराहे से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड का निर्माण अगले महीने से शुरू होने जा रहा है. इस परियोजना पर करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पूरा होने के बाद शहर के बीच से आगरा एक्सप्रेस-वे तक का सफर, जो अभी एक घंटे से ज्यादा का लगता है, मात्र 15 मिनट में पूरा हो जाएगा. जानिए कैसा रहेगा रूट. (Photo Credit; ETV Bharat) यह एलिवेटेड रोड गयासुद्दीन हैदर कैनाल (जीएच कैनाल) के किनारे बनेगी. यह लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर की तरह शहर की यातायात व्यवस्था को नई दिशा देगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष यह सड़क मुख्य रूप से भारी वाहनों जैसे ट्रक, ट्रेलर और कंटेनरों के लिए होगी, जिससे शहर के अंदर हल्के वाहनों का दबाव कम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी. परियोजना के फायदे समय की बचत होगी. वर्तमान में राजाजीपुरम या शहर के मध्य भाग से आगरा एक्सप्रेस-वे पहुंचने में 75-90 मिनट लगते हैं. नई सड़क से यह समय घटकर 15-20 मिनट रह जाएगा. LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इससे भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी. 1090 चौराहा, समता मूलक चौराहा, ऐशबाग और राजाजीपुरम जैसे व्यस्त इलाकों में जाम कम होगा.