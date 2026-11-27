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पीएम-उषा के तहत यूपी के 10 राज्य विश्वविद्यालयों को मिली मोहलत, 31 मार्च तक पूरे करने होंगे सभी कार्य

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में "पीएम-उषा" की बैठक. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के तहत लंबित पड़े कार्यों को पूरा कराने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूपी के10 राज्य विश्वविद्यालयों को 31 मार्च 2027 तक का मोहलत दी है. इसी निर्धारित समय सीमा के अंदर राज्य विश्वविद्यालयों को पीएम-उषा के तहत स्वीकृत योजनाओं को पूरे करने होंगे. यह निर्णय गुरुवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित मंथन हॉल में आयोजित राज्यस्तरीय बैठक के दौरान लिया गया. बैठक की अध्यक्षता लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएम-उषा संयोजक प्रो. अनूप कुमार भारतीय ने की.

बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों ने योजना के तहत हुए कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और विद्यार्थियों को मिल रहे लाभ का आकलन किया. बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सेक्शन ऑफिसर अमित सिंह, सीनियर कंसल्टेंट अनन्या पटनायक और उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पीयूष चंद्र मिश्रा शामिल रहे. बैठक में प्रदेश के 10 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और पीएम-उषा संयोजकों ने भी अपने विश्वविद्यालयों में चल रहे कार्यों की जानकारी साझा की. जिसके बाद स्पष्ट निर्देश दिए गए कि योजना के तहत स्वीकृत सभी निर्माण, नवीनीकरण और उपकरणों से जुड़े कार्य 31 मार्च 2027 तक हर हाल में पूरे किए जाएं.