पीएम-उषा के तहत यूपी के 10 राज्य विश्वविद्यालयों को मिली मोहलत, 31 मार्च तक पूरे करने होंगे सभी कार्य
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 9:23 AM IST
लखनऊ : प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के तहत लंबित पड़े कार्यों को पूरा कराने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूपी के10 राज्य विश्वविद्यालयों को 31 मार्च 2027 तक का मोहलत दी है. इसी निर्धारित समय सीमा के अंदर राज्य विश्वविद्यालयों को पीएम-उषा के तहत स्वीकृत योजनाओं को पूरे करने होंगे. यह निर्णय गुरुवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित मंथन हॉल में आयोजित राज्यस्तरीय बैठक के दौरान लिया गया. बैठक की अध्यक्षता लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएम-उषा संयोजक प्रो. अनूप कुमार भारतीय ने की.
बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों ने योजना के तहत हुए कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और विद्यार्थियों को मिल रहे लाभ का आकलन किया. बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सेक्शन ऑफिसर अमित सिंह, सीनियर कंसल्टेंट अनन्या पटनायक और उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पीयूष चंद्र मिश्रा शामिल रहे. बैठक में प्रदेश के 10 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और पीएम-उषा संयोजकों ने भी अपने विश्वविद्यालयों में चल रहे कार्यों की जानकारी साझा की. जिसके बाद स्पष्ट निर्देश दिए गए कि योजना के तहत स्वीकृत सभी निर्माण, नवीनीकरण और उपकरणों से जुड़े कार्य 31 मार्च 2027 तक हर हाल में पूरे किए जाएं.
10 विश्वविद्यालयों के कार्यों की हुई समीक्षा : समीक्षा बैठक में लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी और डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
रोजगार और कौशल विकास का भी आकलन : बैठक केवल भवनों और संसाधनों के विकास तक ही समीक्षा सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के अनुरूप विद्यार्थियों को मिल रहे शैक्षणिक लाभ पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने यह जानने का प्रयास किया कि पीएम-उषा के तहत विकसित सुविधाओं से विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने, नए कौशल सिखाने और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने में कितनी मदद मिली है. शिक्षकों, विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों से जुड़े अन्य लोगों को इन सुविधाओं से हुए लाभ का भी आकलन किया गया.
चॉक-डस्टर से ई-बोर्ड तक बदली पढ़ाई की तस्वीर : समीक्षा के दौरान विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के तरीकों में आए बदलाव को भी प्रमुखता से देखा गया। अधिकारियों ने जानकारी ली कि पारंपरिक ब्लैकबोर्ड, चॉक और डस्टर की जगह स्मार्ट क्लासरूम, ई-बोर्ड और डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल से शिक्षण व्यवस्था में कितना सुधार आया है. इसका विद्यार्थियों की पढ़ाई, शिक्षकों की कार्यशैली और कक्षाओं के माहौल पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर भी फीडबैक लिया गया. बैठक में विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार के अवसर पर भी चर्चा हुई.
दोनों परिसरों का किया भौतिक सत्यापन : समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों की टीम ने लखनऊ विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों का निरीक्षण किया. इस दौरान पीएम-उषा के तहत कराए गए नवीनीकरण कार्यों, नए निर्माण और प्रयोगशालाओं में लगाए गए आधुनिक उपकरणों की गुणवत्ता जांची गई. टीम ने मौके पर कार्यों की प्रगति देखी और निर्माण तथा उपकरणों की गुणवत्ता पर संतोष जताया.
31 मार्च 2027 तक पूरे करने होंगे काम : समीक्षा समिति ने रिनोवेशन, नए निर्माण और आधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों से जुड़े कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का जायजा लिया. अधिकारियों ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत स्वीकृत सभी लंबित कार्य निर्धारित समय सीमा यानी 31 मार्च 2027 तक शत-प्रतिशत पूरे किए जाएं. साथ ही विश्वविद्यालयों में योजना के तहत विकसित सभी भवनों और प्रयोगशालाओं पर पीएम-उषा की स्पष्ट ब्रांडिंग सुनिश्चित करने को कहा गया.
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