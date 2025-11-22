अवध की 10 बड़ी धरोहरें, 245 साल पुरानी इमारतें; अकाल और दयालु नवाब से क्या है खास कनेक्शन; PHOTOS भी देखिए

ETV Bharat / state

लखनऊ के 10 बड़े टूरिस्ट प्लेस जो पर्यटकों को बेहद पसंद हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 10:27 AM IST

Updated : November 22, 2025 at 1:31 PM IST

लखनऊ: विश्व धरोहर सप्ताह 25 नवंबर को खत्म होने जा रहा है. ऐसे में यूपी की धरोहरें भी घुमक्कड़ों के बीच चर्चा में बनी हुईं है. अगर आप यूपी की राजधानी लखनऊ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी मददगार हो सकती है. इसके जरिए हम लखनऊ के उन 10 बड़े दर्शनीय स्थल को बताएंगे जिनके पीछे किसी न किसी खास कहानी का कनेक्शन है. नवाबों की नगरी में ज्यादातर इमारतें यहां के नवाबों द्वारा बनवाई गई है. यहां की कई इमारतों का कनेक्शन अकाल और दयालु नवाब से भी है. चलिए आज जानते हैं इनके बारे में.


1. भूलभुलैय्या में खो न जाना: हुसैनाबाद स्थित भूलभुलैया लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा का एक हिस्सा है. इसका निर्माण 1784 में नवाब आसिफ-उद-दौला ने कराया था. उस दौर में यूपी में अकाल चल रहा था. लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए नवाब आसफ-उद-दौला ने इमारतों के निर्माण की तरकीब निकाली थी. उस दौर में उन्होंने लोगों को ऐसी इमारतों के निर्माण के जरिए बड़ा रोजगार दिया था. इससे अकाल से जूझ रहे लोगों को काफी मदद भी मिली थी. शायद यही वजह है कि नवाब आसिफ-उद-दौला को उस दौर का दयालु नवाव भी कहा जाता है. उनकी बेपनाह दरियादिली की वजह से उस दौर में लोगों के बीच एक जुमला भी चर्चित हो गया था. 'जिसे न दे मौला, उसे दे आसिफ-उद-दौला.' बता दें कि भूलभुलैया में 1,000 से अधिक गलियारे और 489 समान प्रवेश द्वार हैं. यह एक भ्रमित करने वाला चक्रव्यूह है. लखनऊ घूमने आने वालों की यह पहली पसंद है. यहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं.

लखनऊ का सबसे बड़ा आकर्षण भूलभुलैया है.


2. बड़ा इमामबाड़ा घूमिए हुजूर: हुसैनाबाद स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण भी 1780 में शुरू हुआ था. इसका निर्माण भी नवाब आसिफ-उद-दौला ने कराया था. इसका मकसद भी अकाल से जूझ रहे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराना था. इसका निर्माण 1784 में पूरा हुआ था. उस दौर में इमामबाड़ा के निर्माण की अनुमानित लागत करीब 10 लाख रुपए तक आंकी गई थी. इसे पूरे करने में चार साल लगे थे. नवाब को इस इमामबाड़े से बड़ा प्रेम था. वह इसके रखरखाव में हर साल करीब 5 लाख रुपए तक खर्च करते थे. लखनऊ आने वाले पर्यटकों की यह दूसरी पसंद है.

लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा नवाबों के दौर का है.
शान ए अवध कुछ ऐसी है.
3. छोटा इमामबाड़ा देखते रह गए न:
हुसैनाबाद स्थित छोटा इमामबाड़ा को इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक के नाम से भी जाना जाता है. इसे पूरी तरह से बनाने में 54 साल लगे थे. 1838 में अवध के नवाब मुहम्मद अली शाह ने इसका निर्माण कराया था. यह शिया मुसलमानों का बड़ा धार्मिक स्थल भी है. हर साल यहां भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. हुसैनाबाद
छोटा इमामबाड़ा शिया धार्मिक स्थल है.
लखनऊ में ये इमारतें भी खास.


4. पिक्चर गैलरी में बड़ी पिक्चर हैं: 19वीं शताब्दी में हुसैनाबाद स्थित पिक्चर गैलरी का निर्माण हुआ था. यहां लखनऊ के लगभग सभी नवाबों की तस्वीरें आप देख सकते हैं. यह लखनऊ की काफी समृद्ध विरासत है. यह गैलरी लखनऊ के उस अतीत की याद दिलाती है जब नवाबों का दौर था.

पिक्चर गैलरी भी है आकर्षण का केंद्र.
लखनऊ का ड्रम हाउस भी देख लीजिए.


5. नौबतखाना देखने की नौबत आ गई: हुसैनाबाद स्थित नौबतखाना को ड्रम हाउस भी कहते हैं. लाल बलुआ पत्थर की इस इमारत का निर्माण नवाबों के दौर में हुआ था. कहते हैं यहां ढोल वादक घंटे का संकेत देने, गणमान्य व्यक्तियों को बुलाने या विशेष अवसरों का संकेत देने के लिए औपचारिक रूप से संगीत बजाते थे. यह नवाबों के दौर के वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट नमूना है.

वास्तुशिल्प का शानदार उदाहरण है रूमी दरवाजा.


6. बड़ा शानदार है रूमी दरवाजा: लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की तरह ही हुसैनाबाद में रूमी दरवाजे का निर्माण 1784-86 के दौर में हुआ था. यह दरवाजा भी नवाब आसिफ-उद-दौला ने बनवाया था. इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है. इसकी शैली काफी हद तक तुर्की वास्तुकला से मिलती जुलती है. यह इमारत करीब 60 फीट ऊंची है तथा बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ के पास स्थित है.

लखनऊ की एक अधूरी इमारत.


7. सतखंडा देखकर चौंक गए न: हुसैनाबाद की सतखंडा एक ऐतिहासिक अधूरी इमारत को कहा जाता है. यह भी शहर के टूरिस्ट प्लेसों में एक है. यह घंटाघर की तरह ही दिखाई देता है. लखनऊ के नवाबों के शासनकाल की विरासत का यह एक महत्वपूर्ण अंग है. हर वर्ष इसे देखने बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. इसका निर्माण भी नवाबों के दौर में हुआ था.

लखनऊ का घंटाघर भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है, स्टेट म्यूजिम भी बहुत खास.



8. हुजूर! ये है भारत का सबसे बड़ा घंटाघर: हुसैनाबाद के घंटाघर को हुसैनाबाद क्लॉक टॉवर भी कहते हैं. यह भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है. इसे लंदन के बिग बेन की तर्ज पर बनाया गया है. इसका निर्माण 1881 में कराया गया था. इसमें आपको विक्टोरियन और मूरिश वास्तुशिल्प की झलक दिखेगी. यह घंटाघर 221 फीट ऊंचा है. इस ऐतिहासिक घंटाघर का निर्माण नवाब नसीरुद्दीन ने कराया था. इसे बनवाने में ₹1.75 लाख की लागत आई थी. हुसैनाबाद



9. अब स्टेट म्यूज़ियम चलते हैं: जब आप हजरतगंज के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में जाएंगे तो वहां आपको स्टेट म्यूजिम मिल जाएगा. इसे 1863 में कर्नल सॉन्डर्स एलेक्सियस एबॉट ने स्थापित किया था. 1950 में इसका नाम बदलकर राज्य संग्रहालय कर दिया गया था. यहां आपको हड़प्पा काल, सिंधु घाटी सभ्यता समेत कई सभ्यताओं की मुद्राएं, मूर्तियां, पांडुलिपियां आदि देखने को मिल जाएगा. इतिहास में रुचि रखने वाले टूरिस्टों के लिए यह स्थल वाकई कमाल का स्थान है.

दिलकुशा कोठी का दिलकश नजारा आपका मन मोह लेगा.

10. अरे! दिलकुशा कोठी को भूल न जाइएगा: अब जब आप इतना घूम चुके हैं तो चलिए आपको ले चलते हैं हजरतगंज कैंट की दिलकुशा कॉलोनी स्थित दिलकुशा कोठी और गार्डन में. यह पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन स्मारक है. यहां आपको नवाबी दौर का बड़ा परिसर, पुरानी कोठियां, सुंदर बाग मिल जाएंगे. यह आपको नवाबी दौर की याद दिलाएगा.

इस बार यूपी की नई पर्यटन नीति में ये बदलाव किया गया.

समय हो तो जरा यहां भी घूम आइए


1. मूसाबाग का किला बड़े युद्ध का गवाह: लखनऊ के मूसाबाग क्षेत्र में स्थित मूसाबाग किला अंग्रेजों के साथ हुए ऐतिहासिक युद्ध की कहानी समेटे है. बमबारी से क्षतिग्रस्त यह किला आज भी अवशेषों में इतिहास की गूंज सुनाता है. यह किला एएसआई द्वारा संरक्षित है. यहां भी हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.


2. रेजीडेंसी देखी की नहीं: लखनऊ का ब्रिटिश रेजीडेंसी आजादी की लड़ाई का साक्षी है. कैसरबाग स्थित इस स्थल पर आज भी सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों की कब्रें, युद्ध के निशान और उस दौर के दस्तावेज संरक्षित हैं. यह परिसर इतिहास प्रेमियों के लिए एक जीवंत संग्रहालय जैसा अनुभव देता है. यह देश की आजादी का मूक गवाह है.


3. हनुमान मंदिर बनवाने वाली बेगम का मकबरा: वजीरगंज स्थित आलिया बेगम का मकबरा कला और वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है. आलिया बेगम वही शख्सियत हैं, जिन्होंने अलीगंज हनुमान मंदिर का निर्माण कराया और बड़ा मंगल की परंपरा की शुरुआत की. यह धरोहर पर्यटकों द्वारा कम देखी जाती है, लेकिन है बहुत खास.

यूपी की 8 बड़ी टूरिस्ट सिटी के बारे में भी जान लीजिए.
चलते-चलते ये भी जान लीजिए


नवाबी आदाब धरोहर बनने की राह पर: नवाब वंशज मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि आदाब को यूनेस्को में विश्व धरोहर के लिए प्रस्तावित किया गया है. यह लखनऊ की गंगा-जमुनी तहज़ीब का अहसास कराता है. आदाब एक ऐसा औपचारिक अभिवादन है जिसमें किसी भी धर्म की पहचान नहीं झलकती सिर्फ सम्मान और सौहार्द का भाव नजर आता है. उन्होंने कहा कि विश्व धरोहर सूची में लखनऊ की धरोहरों को विशेष स्थान मिलना चाहिए. नवाबी विरासतों को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए.

ये दर्जा मिला है लखनऊ को: वैसे तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि लखनऊ की कोई भी धरोहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नहीं हैं. इसके बावजूद इसे 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' का दर्जा दिया गया है. यह दर्जा नवंबर 2025 में उज्बेकस्तािन के समरकंद में यूनेस्को के सत्र के दौरान दिया गया है. यह दर्जा लखनऊ को सैकड़ों साल पुरानी पाक विरासत को संभालने के लिए दिया गया है. कबाब, बिरयानी आदि व्यंजनों को खास पहचान देने के लिए लखनऊ का बड़ा योगदान माना गया है. इस वजह से राजधानी को यह दर्जा दिया गया है.


लखनऊ में 2024 में कितने पर्यटक आए : एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मई 2024 तक लगभग 7 लाख पर्यटक लखनऊ आए थे. 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में 64.90 करोड़ पर्यटक आए थे, जो 2023 से काफी अधिक था. लखनऊ में खासकर जनवरी से मई के सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद रही. इनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटक शामिल रहे. अगर इस वर्ष की बात की जाए तो अभी इसका कोई आधिकारिक आकड़ा सामने नहीं आया है. इस वर्ष महाकुंभ की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक लखनऊ घूमने भी आए. इस बार यूपी के पर्यटन ग्रॉफ में जबर्दस्त उछाल देखने को मिला है.


ये स्लोगन भी कुछ कहता है: सरकार ने यूपी में लखनऊ की खास धरोहरों से जोड़कर एक खास स्लोगन भी लांच किया है. यह स्लोगन है 'मुस्कुराइए आप लखनऊ में है'. इसके पीछे मकसद लखनऊ की तहजीब और नफासत के साथ ही इन टूरिस्ट प्लेसों में मिलने वाली खुशी को इससे जोड़ना है. शायद यही वजह है कि सरकार इस स्लोगन को काफी प्रमोट कर रही है.


अफसर क्या बोले: राज्य संग्रहालय के निदेशक डॉ विनय सिंह कहते हैं कि लखनऊ सिर्फ हेरिटेज ज़ोन तक सीमित नहीं है. शहर के अलग-अलग हिस्सों में अनगिनत धरोहरें फैली हैं, जिन्हें देखने पर्यटक लखनऊ के इतिहास को और नज़दीक से महसूस कर सकते हैं. लखनऊ की ये धरोहरें पर्यटन के लिए बेहद खास हैं.



