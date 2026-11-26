लखनऊ में एक किलो सोना और नकदी लूट का खुलासा: यूपी पुलिस का सिपाही और डीआरआई कर्मी निकले मास्टरमाइंड, 5 गिरफ्तार
सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में सर्राफा कारोबारी से एक किलो सोना, जेवर और नकदी लूटने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 9:49 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में एक सर्राफा कारोबारी से एक किलो सोना, जेवर और नकदी लूटने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस बड़ी लूट का मास्टरमाइंड कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि जौनपुर में तैनात यूपी पुलिस का एक सिपाही निकला है.
उसने राजस्व आसूचना निदेशालय के एक कर्मी और अन्य साथियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी. पुलिस ने लूट के माल का बंटवारा करते समय गिरोह के पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चार अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.
खुद को पुलिस बताकर बस से उतारा, कार में लूटा बैग: मूल रूप से पश्चिम बंगाल निवासी महेंद्र दास दिल्ली के करोल बाग में अपने जीजा छोटू साहू के साथ सोने के आभूषण तैयार करने और व्यापारियों को सप्लाई करने का काम करते हैं. 20 नवंबर को जौनपुर के सर्राफा व्यापारियों को जेवर देने के बाद वह 21 नवंबर की रात 'खजुराहो ट्रैवल्स' की बस से दिल्ली लौट रहे थे. रात करीब 1:30 बजे जैसे ही बस सुशांत गोल्फ सिटी के खुर्दही बाजार स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास पहुंची, कुछ लोगों ने बस रुकवा ली. खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए आरोपियों ने तस्करी का झूठा आरोप लगाया और महेंद्र को जबरन बस से उतारकर एक सफेद स्विफ्ट डिजायर कार में बैठा लिया.
सुनसान सड़क किनारे छोड़कर फरार हुए बदमाश: बदमाशों ने महेंद्र का मोबाइल फोन, नकदी और करीब एक किलो सोने के जेवरों से भरा बैग छीनकर पीछे चल रही स्कॉर्पियो में सवार साथियों को सौंप दिया, जो माल लेकर जौनपुर भाग निकले. इसके बाद आरोपी महेंद्र को सुनसान सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला तिलक माझी पहले से महेंद्र और उनके जीजा के संपर्क में था. जौनपुर आने पर कारोबारी तिलक के घर ही रुकता था और तिलक ने अपने साथी प्रीतम सोनी के साथ मिलकर महेंद्र के आने-जाने व सोने की खेप की सटीक जानकारी जुटाई.
बस से पल-पल की लोकेशन देता रहा आरोपी: इसी सूचना के आधार पर जौनपुर में तैनात सिपाही विनय शंकर और डीआरआई स्टाफ अविनाश शाही ने लूट की पूरी रूपरेखा तैयार की. साजिश के तहत बस में सवार होकर अविनाश ने कारोबारी की पहचान पक्की की और लखनऊ में मौजूद गिरोह के सदस्यों को पल-पल की लोकेशन दी. वारदात के बाद पुलिस की टीमें लगातार सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों का पीछा कर रही थीं. इसी बीच सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उस वक्त पांच आरोपियों को धर दबोचा, जब वे लूटे गए सोने और नकदी का आपस में बंटवारा कर रहे थे.
माल बरामद, फरार 4 आरोपियों की तलाश जारी: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया माल बरामद किया है, जबकि गिरोह के शेष चार फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में सर्राफा कारोबारी से 1 किलो सोना व नकदी लूटने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस साजिश का मास्टरमाइंड जौनपुर में तैनात यूपी पुलिस का सिपाही विनय शंकर और डीआरआई स्टाफ अविनाश शाही निकले हैं. पुलिस फरार 4 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.
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