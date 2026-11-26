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लखनऊ में एक किलो सोना और नकदी लूट का खुलासा: यूपी पुलिस का सिपाही और डीआरआई कर्मी निकले मास्टरमाइंड, 5 गिरफ्तार

खुद को पुलिस बताकर बस से उतारा और कार में बिठाया, फिर सर्राफा कारोबारी का बैग लूटकर हुए फरार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में एक सर्राफा कारोबारी से एक किलो सोना, जेवर और नकदी लूटने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस बड़ी लूट का मास्टरमाइंड कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि जौनपुर में तैनात यूपी पुलिस का एक सिपाही निकला है.

उसने राजस्व आसूचना निदेशालय के एक कर्मी और अन्य साथियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी. पुलिस ने लूट के माल का बंटवारा करते समय गिरोह के पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चार अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

एडीजी लॉ एंड आर्डर बबलू कुमार (Video Credit: ETV Bharat) खुद को पुलिस बताकर बस से उतारा, कार में लूटा बैग: मूल रूप से पश्चिम बंगाल निवासी महेंद्र दास दिल्ली के करोल बाग में अपने जीजा छोटू साहू के साथ सोने के आभूषण तैयार करने और व्यापारियों को सप्लाई करने का काम करते हैं. 20 नवंबर को जौनपुर के सर्राफा व्यापारियों को जेवर देने के बाद वह 21 नवंबर की रात 'खजुराहो ट्रैवल्स' की बस से दिल्ली लौट रहे थे. रात करीब 1:30 बजे जैसे ही बस सुशांत गोल्फ सिटी के खुर्दही बाजार स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास पहुंची, कुछ लोगों ने बस रुकवा ली. खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए आरोपियों ने तस्करी का झूठा आरोप लगाया और महेंद्र को जबरन बस से उतारकर एक सफेद स्विफ्ट डिजायर कार में बैठा लिया. सुनसान सड़क किनारे छोड़कर फरार हुए बदमाश: बदमाशों ने महेंद्र का मोबाइल फोन, नकदी और करीब एक किलो सोने के जेवरों से भरा बैग छीनकर पीछे चल रही स्कॉर्पियो में सवार साथियों को सौंप दिया, जो माल लेकर जौनपुर भाग निकले. इसके बाद आरोपी महेंद्र को सुनसान सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला तिलक माझी पहले से महेंद्र और उनके जीजा के संपर्क में था. जौनपुर आने पर कारोबारी तिलक के घर ही रुकता था और तिलक ने अपने साथी प्रीतम सोनी के साथ मिलकर महेंद्र के आने-जाने व सोने की खेप की सटीक जानकारी जुटाई.