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एलयूसीसी चिट फंड घोटाले में बड़ा अपडेट, आरोपी गौरव को झटका, दूसरी बार जमानत अर्जी खारिज

कोर्ट को बताया कि गौरव करीब 70 दिनों से न्यायिक हिरासत में है. सीबीआई जांच पूरी कर आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है

LUCC CHIT FUND SCAM
एलयूसीसी चिट फंड घोटाले में बड़ा अपडेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 17, 2026 at 7:58 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित LUCC मामले में आरोपी गौरव उर्फ गौरव रोहिला को देहरादून की विशेष सीबीआई अदालत से राहत नहीं मिली है. करीब 800 करोड़ रुपये के कथित अवैध धन संग्रह और गबन से जुड़े मामले में अदालत ने उसकी दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी. कोर्ट ने आरोपी के बैंक खाते में मिले 22 लाख रुपये, मामले में उसकी कथित प्रत्यक्ष भूमिका और मुख्य आरोपी के फरार होने को जमानत देने के खिलाफ महत्वपूर्ण आधार माना.

18 एफआईआर को एक जांच में किया गया शामिल: मामले की शुरुआत उत्तराखंड हाईकोर्ट में दाखिल दो जनहित याचिकाओं से हुई थी. हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को उत्तराखंड में LUCC के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए. इसके बाद सीबीआई एसीबी देहरादून ने कोटद्वार में दर्ज एक एफआईआर को आधार बनाकर मामला दर्ज किया. प्रदेश के अलग-अलग थानों में LUCC और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज 18 एफआईआर को भी इसी जांच में शामिल किया गया.

800 करोड़ रुपये के कथित अवैध संग्रह का खुलासा: सीबीआई जांच के दौरान सामने आया कि LUCC के जरिए बड़े स्तर पर रकम एकत्र की गई थी. जांच एजेंसी के मुताबिक करीब 800 करोड़ रुपये की रकम कथित तौर पर अवैध तरीके से एकत्र कर संस्था में जमा की गई. जांच में यह भी सामने आया कि संस्था की कुछ शाखाएं वरिष्ठ सहकारी प्रमोटरों यानी एजेंटों के जरिए संचालित हो रही थीं. वहीं, राज्य में कुछ शाखाओं को ‘चेस्ट शाखा’ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था.

नकदी जुटाने में गौरव की भूमिका पर कोर्ट ने जताई गंभीरता: अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी गौरव खुद को केवल शाखा प्रबंधक बता रहा था, लेकिन उपलब्ध दस्तावेजों से उसकी भूमिका इससे कहीं अधिक सामने आई. आरोप है कि वह आसपास की शाखाओं से नकदी एकत्र करने और कथित अवैध जमा योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था. सीबीआई के मुताबिक, गौरव अन्य आरोपियों के साथ मिलकर निवेशकों और जमाकर्ताओं से जुटाई गई रकम के प्रबंधन और संचालन में सक्रिय रूप से शामिल था.

बैंक खाते में मिले 22 लाख रुपये: जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने गौरव के बैंक खाते में जमा 22 लाख रुपये से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश किए. बचाव पक्ष ने दलील दी कि यह रकम बैंक से लिए गए कर्ज के जरिए मिली थी. इसका जमाकर्ताओं की रकम से कोई संबंध नहीं है.

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि गौरव ने व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति को संस्था में निवेश के लिए प्रेरित या आमंत्रित नहीं किया. हालांकि कोर्ट ने माना कि रकम को कर्ज से प्राप्त बताने से मामले की गंभीरता खत्म नहीं होती. अदालत ने खाते में मिली 22 लाख रुपये की रकम को कथित प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ से जोड़ते हुए जमानत के खिलाफ महत्वपूर्ण आधार माना.

70 दिन से न्यायिक हिरासत में आरोपी: बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि गौरव करीब 70 दिनों से न्यायिक हिरासत में है. सीबीआई जांच पूरी कर आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है. बचाव पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने जांच के दौरान करीब तीन महीने तक जांच अधिकारियों के सामने पेश होकर सवालों के जवाब दिए और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.

मुख्य आरोपी फरार, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका: सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले का मुख्य सूत्रधार अभी फरार है. अदालत ने भी आरोपी की कथित प्रत्यक्ष भूमिका और उसके खाते में मिले वित्तीय लाभ से जुड़े साक्ष्यों को गंभीर माना. कोर्ट ने आशंका जताई कि इस स्तर पर आरोपी को जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.

सह आरोपी को मिली जमानत का भी नहीं मिला लाभ: बचाव पक्ष ने सह आरोपी गिरीश चंद्र को हाईकोर्ट से मिली जमानत का हवाला देते हुए गौरव को भी राहत देने की मांग की. हालांकि अदालत ने दोनों मामलों को अलग माना. कोर्ट ने कहा कि गौरव के खाते में मिली 22 लाख रुपये की रकम और मामले में उसकी व्यक्तिगत भूमिका से जुड़े तथ्य अलग हैं. ऐसे में उसे सह आरोपी के समान लाभ नहीं दिया जा सकता.

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