एलयू के शिक्षक को ब्रिटेन से मिले तीन डिजाइन पेटेंट, शोध और नवाचार को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान
एलयू के डॉ. सुशील कुमार को ब्रिटेन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने तीन नए कंप्यूटर उपकरणों के डिजाइन के लिए पेटेंट प्रमाणपत्र दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 2:50 PM IST
लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने शोध और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है.
विश्वविद्यालय के डॉ. सुशील कुमार और उनकी टीम को ब्रिटेन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस (यूके-आईपीओ) ने तीन नए कंप्यूटर उपकरणों और टर्मिनल के डिजाइन के लिए पेटेंट प्रमाणपत्र दिए हैं.
ये तीनों उपकरण बौद्धिक संपदा की पहचान, पर्यावरण से जुड़े कानूनों के विश्लेषण और विकास परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने में मददगार होंगे.
विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ सुशील कुमार के मुताबिक इन डिजाइनों को ब्रिटेन के रजिस्टर्ड डिजाइन्स एक्ट 1949 के तहत पंजीकृत किया गया है. तीनों को 15 नवंबर 2026 को पंजीकरण मिला, जबकि अलग-अलग तारीखों पर इनकी मंजूरी दी गई.
तीन उपकरणों से आसान होंगे जटिल काम
उन्होंने बताया कि पहला उपकरण एडवांस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असेसमेंट कंप्यूटर डिवाइस है. इसकी मदद से किसी नए आविष्कार, शोध या रचनात्मक काम की मौलिकता और पेटेंट मिलने की संभावनाओं का आकलन किया जा सकेगा. इससे छात्रों, शोधार्थियों और स्टार्टअप चलाने वाले युवाओं को अपने नए आइडिया की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी.
दूसरा उपकरण एनवायर्नमेंटल लेजिस्लेशन एनालिसिस कंप्यूटर डिवाइस है. यह पर्यावरण से जुड़े देश और दुनिया के कानूनों, प्रदूषण नियंत्रण के नियमों और सरकारी नीतियों का विश्लेषण करने के लिए तैयार किया गया है. इससे पर्यावरण संबंधी नियमों को समझने और उनके पालन की निगरानी में मदद मिल सकती है.
तीसरा उपकरण स्मार्ट एनवॉयर्नमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कंप्यूटर टर्मिनल है. इसका इस्तेमाल किसी बड़े उद्योग, बांध या हाईवे जैसी परियोजना को शुरू करने से पहले किया जा सकेगा. यह पता लगाने में मदद करेगा कि परियोजना से आसपास के पर्यावरण और स्थानीय लोगों पर क्या अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है. इससे विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय पर्यावरण और आम लोगों के हितों को ध्यान में रखना आसान होगा.
पांच सदस्यीय टीम ने किया काम
इस उपलब्धि को हासिल करने वाली टीम में डॉ. सुशील कुमार के साथ डॉ. सेंतिकुमला जमीर, डॉ. ऋषिकेश सिंह फौजदार, डॉ. रोहिन कौल और डॉ. शिखा वर्मा शामिल हैं. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शोधार्थियों और अधिकारियों ने पूरी टीम को बधाई दी है.
विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इन तीनों डिजाइनों से छात्रों, नए उद्यमियों, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संस्थानों और नीति बनाने वाली एजेंसियों को लाभ मिल सकता है.