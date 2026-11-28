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एलयू के शिक्षक को ब्रिटेन से मिले तीन डिजाइन पेटेंट, शोध और नवाचार को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

एलयू के शिक्षक को ब्रिटेन से मिले तीन डिजाइन पेटेंट. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने शोध और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है.

विश्वविद्यालय के डॉ. सुशील कुमार और उनकी टीम को ब्रिटेन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस (यूके-आईपीओ) ने तीन नए कंप्यूटर उपकरणों और टर्मिनल के डिजाइन के लिए पेटेंट प्रमाणपत्र दिए हैं.

ये तीनों उपकरण बौद्धिक संपदा की पहचान, पर्यावरण से जुड़े कानूनों के विश्लेषण और विकास परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने में मददगार होंगे. विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ सुशील कुमार के मुताबिक इन डिजाइनों को ब्रिटेन के रजिस्टर्ड डिजाइन्स एक्ट 1949 के तहत पंजीकृत किया गया है. तीनों को 15 नवंबर 2026 को पंजीकरण मिला, जबकि अलग-अलग तारीखों पर इनकी मंजूरी दी गई. तीन उपकरणों से आसान होंगे जटिल काम उन्होंने बताया कि पहला उपकरण एडवांस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असेसमेंट कंप्यूटर डिवाइस है. इसकी मदद से किसी नए आविष्कार, शोध या रचनात्मक काम की मौलिकता और पेटेंट मिलने की संभावनाओं का आकलन किया जा सकेगा. इससे छात्रों, शोधार्थियों और स्टार्टअप चलाने वाले युवाओं को अपने नए आइडिया की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी.