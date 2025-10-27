ETV Bharat / state

एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025; UPPSC ने 8 विषयों की परीक्षा डेट घोषित की, कंप्यूटर विषय की परीक्षा अलग से होगी

साल साल बाद निकली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के लिए परीक्षा दो पालियों में संपन्न कराई जाएगी.

UPPSC ने परीक्षा डेट घोषित की.
UPPSC ने परीक्षा डेट घोषित की. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 7:41 PM IST

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने (UPPSC) ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष-महिला) प्रारंभिक परीक्षा-2025 के 8 विषयों की परीक्षा डेट घोषित कर दी है. जिन विषयों की डेट घोषित की गई है इसमें सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, कला, कृषि/उद्यानकर्म, उर्दू और संगीत शामिल हैं. कंप्यूटर विषय की परीक्षा के आयोजन के संबंध में आयोग अलग से सूचना जारी करेगा.

आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पांडेय ने बताया, साल साल बाद निकली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के लिए परीक्षा दो पालियों में संपन्न कराई जाएगी. पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा का समय अपराह्न 3 से 5 बजे रखा गया है. परीक्षा सकुशल और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए आयोग ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं. सीसीटीवी की निगरानी में यह परीक्षा आयोजित होगी.

आयोग ने परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इसके लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों सहित वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों को केंद्र बनाया जाएगा.

घोषित परीक्षा तिथियां

सामाजिक विज्ञान- 17 जनवरी 2026 (प्रथम सत्र)
जीव विज्ञान- 17 जनवरी 2026 (द्वितीय सत्र)
अंग्रेजी- 18 जनवरी 2026 (प्रथम सत्र)
शारीरिक शिक्षा- 18 जनवरी 2026 (द्वितीय सत्र)
कला- 24 जनवरी 2026 (प्रथम सत्र)
कृषि/उद्यानकर्म- 24 जनवरी 2026 (द्वितीय सत्र)
उर्दू- 25 जनवरी 2026 (प्रथम सत्र)
संगीत- 25 जनवरी 2026 (द्वितीय सत्र)

पहले घोषित हो चुके विषय : इससे पहले आयोग ने छह विषयों गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृहविज्ञान और वाणिज्य विषय की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी थीं. गणित और हिंदी की परीक्षा 6 दिसंबर, विज्ञान और संस्कृत की 7 दिसंबर, जबकि गृहविज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी.

7466 पदों पर होनी है नियुक्ति : लोक सेवा आयोग की इस भर्ती के तहत 7466 पदों पर नियुक्ति होगी. इनमें पुरुष 4860, महिला 2525 और दिव्यांगजन के लिए 81 पद आरक्षित हैं. आयोग को इस भर्ती के लिए 12.36 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. आयोग ने एलटी भर्ती के लिए 28 जुलाई से 28 अगस्त तक आनलाइन आवेदन लिए थे.

