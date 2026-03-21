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IPL से पहले रामलला के दरबार पहुंची लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम; गोयनका-ऋषभ पंत ने मांगा जीत का आशीर्वाद

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्स्ट के सदस्य गोपाल जी राव ने बताया कि IPL लखनऊ की टीम दर्शन के लिए मंदिर आयी थी.

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'म्यूरल' कलाकृतियों को बड़े चाव से देखा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 7:22 PM IST

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अयोध्या: उत्तर प्रदेश में होने वाले आईपीएल (IPL) मैचों से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद मांगा. इस अवसर पर टीम के मालिक संजीव गोयनका और कप्तान ऋषभ पंत विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने राम मंदिर में मत्था टेका. दर्शन और पूजन के पश्चात मंदिर परिसर से बाहर निकलते ही टीम मालिक और कप्तान ने एक-दूसरे को गले लगाकर अग्रिम जीत की बधाई दी. अयोध्या के राम मंदिर में इन दिनों देश-दुनिया के साथ-साथ खेल जगत की दिग्गज हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों का जमावड़ा: राम मंदिर और रामलला के प्रति भारतीय क्रिकेटरों की गहरी आस्था स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है और अब तक दर्जनों अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी यहां दर्शन कर चुके हैं. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले मुकाबलों में शामिल होने से पहले एलएसजी (LSG) की पूरी टीम अयोध्या पहुंची. अंतरराष्ट्रीय वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच खिलाड़ियों को राम जन्मभूमि परिसर ले जाया गया. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें रामलला और राम दरबार के दर्शन कराए.

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टीम ने रामलला और राम दरबार के दर्शन किए. (Photo Credit: ETV Bharat)

टीम मैनेजर और कोच भी रहे मौजूद: अयोध्या पहुंचने वाले इस दल में तेज गेंदबाज मयंक यादव, नमन तिवारी, प्रिंस यादव और मुकुल चौधरी जैसे युवा खिलाड़ी शामिल थे. टीम के साथ बॉलिंग कोच भरत अरुण, हेड कोच जस्टिन लैंगर और टीम डायरेक्टर टॉम मूडी ने भी प्रभु श्री राम की आराधना की. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव ने बताया कि आईपीएल की लखनऊ टीम ने बहुत ही श्रद्धा भाव से दर्शन किए. टीम के सदस्यों ने मंदिर परिसर में भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित 'म्यूरल' कलाकृतियों को भी बड़े चाव से देखा.

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टीम के मालिक और कप्तान एक-दूसरे के गले मिले. (Photo Credit: ETV Bharat)

दर्शन के लिए विशेष अनुरोध: खिलाड़ियों ने मंदिर परिसर में आए अन्य श्रद्धालुओं के साथ फोटो खिंचवाई और वहां के आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लिया. ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि टीम के इस सामूहिक दर्शन के लिए करीब चार दिन पहले ही विशेष अनुरोध किया गया था. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अयोध्या से सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो गयी, जहां उन्हें अपने आगामी मैच खेलने हैं. खेल और अध्यात्म के इस मिलन को देखकर अयोध्या आए अन्य भक्त भी काफी उत्साहित नजर आए.

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