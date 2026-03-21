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IPL से पहले रामलला के दरबार पहुंची लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम; गोयनका-ऋषभ पंत ने मांगा जीत का आशीर्वाद

'म्यूरल' कलाकृतियों को बड़े चाव से देखा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: उत्तर प्रदेश में होने वाले आईपीएल (IPL) मैचों से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद मांगा. इस अवसर पर टीम के मालिक संजीव गोयनका और कप्तान ऋषभ पंत विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने राम मंदिर में मत्था टेका. दर्शन और पूजन के पश्चात मंदिर परिसर से बाहर निकलते ही टीम मालिक और कप्तान ने एक-दूसरे को गले लगाकर अग्रिम जीत की बधाई दी. अयोध्या के राम मंदिर में इन दिनों देश-दुनिया के साथ-साथ खेल जगत की दिग्गज हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों का जमावड़ा: राम मंदिर और रामलला के प्रति भारतीय क्रिकेटरों की गहरी आस्था स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है और अब तक दर्जनों अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी यहां दर्शन कर चुके हैं. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले मुकाबलों में शामिल होने से पहले एलएसजी (LSG) की पूरी टीम अयोध्या पहुंची. अंतरराष्ट्रीय वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच खिलाड़ियों को राम जन्मभूमि परिसर ले जाया गया. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें रामलला और राम दरबार के दर्शन कराए. टीम ने रामलला और राम दरबार के दर्शन किए. (Photo Credit: ETV Bharat)