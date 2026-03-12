ETV Bharat / state

शिमला में चिट्टे से भी खतरनाक ड्रग्स बरामद, पंजाब के व्यक्ति के साथ हिमाचल युवती गिरफ्तार

शिमला में LSD की बड़ी खेप बरामद हुई है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी गई है.

एलएसडी के साथ दो गिरफ्तार
एलएसडी के साथ दो गिरफ्तार (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 8:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: जिला पुलिस शिमला ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए LSD की बड़ी खेप बरामद की है. पुलिस थाना न्यू शिमला में इसे लेकर एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

एएसपी शिमला अभिषेक ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम टीम ने हिम निवास, BCS शिमला में दबिश दी थी. इस दौरान संदीप शर्मा (40) निवासी, धर्मकोट मोगा (पंजाब) और प्रिया शर्मा (26) निवासी ददाहू जिला सिरमौर के कब्जे से 562 स्ट्रिप्स (स्टैम्प साइज) LSD बरामद की गई. बरामद LSD का कुल वजन 11.570 ग्राम है.

एएसपी, अभिषेक (ETV Bharat)

एएसपी ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत LSD की कमर्शियल मात्रा 0.1 ग्राम से अधिक मानी जाती है, जिसमें 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. बरामद की गई करीब 11.5 ग्राम LSD की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी संदीप शर्मा पिछले करीब 10 वर्षों से LSD की तस्करी में शामिल रहा है. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि उसके खिलाफ पहले भी चिट्टा तस्करी से जुड़ा मामला दर्ज है.पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है. शिमला पुलिस के अनुसार इस वर्ष अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 73 मामले दर्ज कर 136 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से 12 आरोपियों को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत-नेपाल बॉर्डर जैसे बाहरी राज्यों से बैकवर्ड लिंक के आधार पर पकड़ा गया है .इसके अलावा पिछले 45 दिनों में PIT NDPS के तहत 30 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

क्या है एलएसडी

एलएसडी (LSD - Lysergic acid diethylamide) एक अत्यधिक शक्तिशाली अर्ध-संश्लेषित साइकेडेलिक ( Psychotropic Substances ) मनोविकृति नाशक नशीला पदार्थ है, जो इर्गोट फंगस से प्राप्त होता है. यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, जो मतिभ्रम (hallucinations)मानसिक प्रभाव पैदा करता है. इसे 'एसिड' के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आमतौर पर छोटी पेपर स्ट्रिप्स (ब्लॉटर पेपर) के रूप में लिया जाता है. इसके प्रभाव (जिन्हें अक्सर "ट्रिप" कहा जाता है) 6 से 12 घंटे या उससे अधिक समय तक चल सकते हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, इस दिन जारी होगा आरक्षण रोस्टर

TAGGED:

LSD RECOVERED SHIMLA TWO ARRESTED
LSD RECOVERED
LSD
WHAT IS LSD
LSD RECOVERED SHIMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.