बिलासपुर में पहली बार मिला LSD ड्रग, शिमला के युवक से 51 स्ट्रिप्स बरामद
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि LSD कहां से खरीदी गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 6:49 PM IST
बिलासपुर: बिलासपुर जिले में पहली बार LSD ड्रग की बरामदगी का मामला सामने आया है. पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने पट्टा फोरलेन पर नाकाबंदी और ट्रैफिक चेकिंग के दौरान शिमला जिले के ठियोग निवासी विक्रांत से LSD की 51 स्टाम्प साइज स्ट्रिप्स बरामद कीं. इनका कुल वजन 0.55 ग्राम बताया गया है. मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने सप्लाई चेन से जुड़े उत्तर प्रदेश के शामली निवासी आदर्श चौधरी को देहरादून से गिरफ्तार किया है. पुलिस अब इस नशीले पदार्थ के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है.
बिलासपुर पुलिस के अनुसार, स्पेशल डिटेक्शन टीम ने पट्टा फोरलेन पर नाकाबंदी और वाहनों की जांच के दौरान विक्रांत पुत्र चेत राम निवासी ठियोग, जिला शिमला के कब्जे से 51 स्टाम्प साइज स्ट्रिप्स बरामद कीं. इनका वजन 0.55 ग्राम पाया गया. इस संबंध में पुलिस थाना सदर बिलासपुर में NDPS एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
प्रारंभिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने विक्रांत का रिमांड लेकर पूछताछ की. जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की गई. पुलिस के मुताबिक, इन जानकारियों के आधार पर सप्लाई चेन में उत्तर प्रदेश के शामली निवासी आदर्श चौधरी की संलिप्तता सामने आई. इसके बाद पुलिस ने उसे देहरादून से गिरफ्तार कर लिया.
LSD कहां से आई, सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि LSD कहां से खरीदी गई थी और इसे बिलासपुर तक पहुंचाने में कौन-कौन लोग शामिल थे. इसके लिए आरोपियों से पूछताछ के साथ वित्तीय लेन-देन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का भी पता लगाया जाएगा. बिलासपुर के एसपी अभिषेक धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस जांच में जुटी है.
क्या है LSD ड्रग?
LSD एक शक्तिशाली मनःप्रभावी नशीला पदार्थ है, जो व्यक्ति की सोच, अनुभूति और आसपास के माहौल को महसूस करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है. इसे अक्सर छोटे कागज जैसी स्टाम्प साइज स्ट्रिप्स पर लगाया जाता है. इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है.
नशा तस्करों की संपत्तियों पर चला बुलडोजर
उधर, शिमला पुलिस ने भी नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रोहड़ू क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने पांच दुकानों को ध्वस्त कर दिया है, जबकि एक स्टोर को अपने कब्जे में लिया है. पुलिस के अनुसार, चिरगांव-रोहड़ू मार्ग पर लंबा खाटल के पास हुई इस कार्रवाई में ध्वस्त किए गए निर्माण की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये है. एएसपी शिमला मेहर पंवर ने बताया कि जिले में नशा तस्करी से जुड़ी अवैध संपत्तियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क, वित्तीय लेन-देन और कथित अवैध संपत्तियों से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है.
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