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बिलासपुर में पहली बार मिला LSD ड्रग, शिमला के युवक से 51 स्ट्रिप्स बरामद

बिलासपुर में LSD ड्रग के साथ युवक गिरफ्तार ( @BILASPUR-POLICE )

बिलासपुर: बिलासपुर जिले में पहली बार LSD ड्रग की बरामदगी का मामला सामने आया है. पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने पट्टा फोरलेन पर नाकाबंदी और ट्रैफिक चेकिंग के दौरान शिमला जिले के ठियोग निवासी विक्रांत से LSD की 51 स्टाम्प साइज स्ट्रिप्स बरामद कीं. इनका कुल वजन 0.55 ग्राम बताया गया है. मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने सप्लाई चेन से जुड़े उत्तर प्रदेश के शामली निवासी आदर्श चौधरी को देहरादून से गिरफ्तार किया है. पुलिस अब इस नशीले पदार्थ के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है.

बिलासपुर पुलिस के अनुसार, स्पेशल डिटेक्शन टीम ने पट्टा फोरलेन पर नाकाबंदी और वाहनों की जांच के दौरान विक्रांत पुत्र चेत राम निवासी ठियोग, जिला शिमला के कब्जे से 51 स्टाम्प साइज स्ट्रिप्स बरामद कीं. इनका वजन 0.55 ग्राम पाया गया. इस संबंध में पुलिस थाना सदर बिलासपुर में NDPS एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया है.