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लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले, 'विवाह समारोहों में दिखावे और खर्च पर नियंत्रण होना चाहिए'

संबोधन देते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रविवार को बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड के कराड़ का बरधा गांव में बलाई समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए. स्पीकर ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और संस्कृतियों का मिलन है. उन्होंने इसे सादगी और सामाजिक भावना के साथ संपन्न करने का संदेश देते हुए कहा कि विवाह समारोहों में दिखावे और खर्च पर नियंत्रण होना चाहिए. ओम बिरला ने अपने संबोधन में सामूहिक विवाह आयोजनों की सामाजिक और आर्थिक अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज को जोड़ते हैं और गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत का माध्यम बनते हैं. इससे न केवल फिजूल खर्च पर रोक लगती है, बल्कि समाज में भाईचारे और समरसता की भावना भी बढ़ती है. ओम बिरला ने कहा कि बलाई समाज ऐतिहासिक रूप से अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता रहा है और समय के साथ सकारात्मक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने उपस्थित लोगों से ऐसे सामाजिक आयोजनों को निरंतर जारी रखने का आह्वान किया. स्पीकर ओम बिरला ने महिला शिक्षा और सामाजिक जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया. उन्होंने बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास की नींव है. आने वाली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और संस्कार देना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. पढ़ें: लोकसभा स्पीकर बिरला बोले, 'हम अहंकारी नेता नहीं, हमारे लिए चुनाव से ऊपर विकास'