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लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले, 'विवाह समारोहों में दिखावे और खर्च पर नियंत्रण होना चाहिए'

ओम बिरला ने कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों और संस्कृतियों का मिलन है.

Lok Sabha Speaker Om Birla delivering an address
संबोधन देते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 7:19 PM IST

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बूंदी: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रविवार को बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड के कराड़ का बरधा गांव में बलाई समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए. स्पीकर ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और संस्कृतियों का मिलन है. उन्होंने इसे सादगी और सामाजिक भावना के साथ संपन्न करने का संदेश देते हुए कहा कि विवाह समारोहों में दिखावे और खर्च पर नियंत्रण होना चाहिए. ओम बिरला ने अपने संबोधन में सामूहिक विवाह आयोजनों की सामाजिक और आर्थिक अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज को जोड़ते हैं और गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत का माध्यम बनते हैं. इससे न केवल फिजूल खर्च पर रोक लगती है, बल्कि समाज में भाईचारे और समरसता की भावना भी बढ़ती है.

ओम बिरला ने कहा कि बलाई समाज ऐतिहासिक रूप से अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता रहा है और समय के साथ सकारात्मक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने उपस्थित लोगों से ऐसे सामाजिक आयोजनों को निरंतर जारी रखने का आह्वान किया. स्पीकर ओम बिरला ने महिला शिक्षा और सामाजिक जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया. उन्होंने बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास की नींव है. आने वाली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और संस्कार देना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है.

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उन्होंने कहा कि हर माता-पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चों का विवाह सपनों की तरह सादगी और सम्मान के साथ संपन्न हो. सामूहिक विवाह सम्मेलन इस इच्छा को पूरा करने का एक सशक्त माध्यम बनता है, जहां एक साथ कई जोड़ों का विवाह सम्पन्न होता है और हजारों लोग इसके साक्षी बनते हैं. बिरला ने यह भी बताया कि जो धन बचता है, वह बच्चों की शिक्षा और भविष्य निर्माण में लगाया जा सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ी समाज और देश का नाम रोशन कर सके. उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके वैवाहिक जीवन में सफलता, सौभाग्य और पारिवारिक सामंजस्य बना रहे.

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ओम बिरला ने अपने उद्बोधन में यह स्पष्ट किया कि विवाह केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और संस्कृति का मिलन है. उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि वे ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करें, ताकि परिवारों की आर्थिक राहत के साथ-साथ सामाजिक समरसता भी बढ़ती रहे. इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर समाज के पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया. उन्हें माला और साफा पहनाकर पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार सम्मानित किया गया. सम्मेलन में बड़ी संख्या में नवविवाहित जोड़े, उनके परिवार और क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे.

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LS SPEAKER OM BIRLA IN BUNDI
BALAI COMMUNITY MASS MARRIAGE
OM BIRLA APPRECIATE MASS MARRIAGE
बूंदी में सामूहिक विवाह सम्मेलन
OM BIRLA ON MASS MARRIAGES

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