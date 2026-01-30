ETV Bharat / state

छापाला भैरूजी के मेले में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष, कहा-विकसित भारत के तहत होगा हर गांव का विकास

कोटपूतली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को कोटपूतली क्षेत्र के कुहाड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध छापाला भैरूजी के मेले में शिरकत की. इस दौरान ओम बिरला ने बाबा भैरूजी के दरबार में मत्था टेककर हाजिरी लगाई और क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत के तहत हर गांव का विकास हो, हर व्यक्ति का विकास हो, हम सामूहिकता से मिलकर काम करेंगे.

मेले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि भैरू बाबा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है. उन्होंने कहा कि कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र के विकास के लिए वे हरसंभव प्रयास करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने ग्रामीण संस्कृति और आस्था से जुड़े ऐसे आयोजनों को सामाजिक एकता और परंपराओं को सहेजने वाला बताया. विकसित भारत के तहत हर गांव का विकास हो, हर व्यक्ति का विकास हो, हम सामूहिकता से मिलकर काम करेंगे. हम 140 करोड़ लोग मिलकर विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे.