छापाला भैरूजी के मेले में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष, कहा-विकसित भारत के तहत होगा हर गांव का विकास
छापाला भैरूजी के मेले की तैयारियां पिछले एक महीने से चल रही थीं.
Published : January 30, 2026 at 6:37 PM IST
कोटपूतली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को कोटपूतली क्षेत्र के कुहाड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध छापाला भैरूजी के मेले में शिरकत की. इस दौरान ओम बिरला ने बाबा भैरूजी के दरबार में मत्था टेककर हाजिरी लगाई और क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत के तहत हर गांव का विकास हो, हर व्यक्ति का विकास हो, हम सामूहिकता से मिलकर काम करेंगे.
मेले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि भैरू बाबा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है. उन्होंने कहा कि कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र के विकास के लिए वे हरसंभव प्रयास करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने ग्रामीण संस्कृति और आस्था से जुड़े ऐसे आयोजनों को सामाजिक एकता और परंपराओं को सहेजने वाला बताया. विकसित भारत के तहत हर गांव का विकास हो, हर व्यक्ति का विकास हो, हम सामूहिकता से मिलकर काम करेंगे. हम 140 करोड़ लोग मिलकर विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे.
पढ़ें: National Guava Festival : लोकसभा स्पीकर बोले- किसानों की आए बढ़ेगी तभी भारत विकसित देश बनेगा
उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति हमारी आध्यात्मिक विरासत हमेशा ही रही है. सनातन सबसे बड़ी विरासत है. लोगों का विश्वास हमारे देश पर हो रहा है. आने वाले समय में समाज में और नैतिकता बनेगी. लोग सत्य की ओर चलेंगे. ताकि हम नैतिक और सदाचार वाले समाज का निर्माण कर सकेंगे. बता दें कि छापाला भैरूजी का यह मेला क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है. मेले की तैयारियां पिछले एक महीने से चल रही थीं. मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला.