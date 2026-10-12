"सॉरी मम्मी-पापा, अगर मेरा अगला जन्म हुआ, तो मैं आपका अच्छा बेटा बनूंगा"
यूपी के बुलंदशहर का छात्र अभिषेक पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था. वहां उसने आत्महत्या कर ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 12:10 PM IST
फगवाड़ा (पंजाब): पंजाब के जालंधर के पास लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) फगवाड़ा में 21 साल के एक छात्र के आत्महत्या का मामला सामने आया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, छात्र ने 10 और 11 अक्टूबर की रात मेहरू गांव के 'लॉ गेट' इलाके में एक प्राइवेट PG (पेइंग गेस्ट) अकोमोडेशन के कमरे में अपनी जान दे दी.
वहां दीवार पर उसके माता-पिता के लिए एक संदेश लिखा मिला: "सॉरी मम्मी-पापा, अगर मेरा अगला जन्म हुआ, तो मैं आपका अच्छा बेटा बनूंगा."
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक छात्र यूनिवर्सिटी हॉस्टल छोड़कर कुछ दिन पहले ही इस प्राइवेट PG में रहने आया था. घटना का पता चलने पर उसके दोस्तों और PG संचालक ने पुलिस को सूचना दी.
दीवार पर लिखा सुसाइड नोट
सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, कमरा खोला और जांच की. पुलिस ने छात्र का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया.
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी पलविंदर सिंह ने बताया कि मृतक छात्र की पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले अभिषेक पटेल के तौर पर हुई है. वह LPU (लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी) में B.Tech (कंप्यूटर साइंस) का चौथे साल का छात्र था.
जिस PG अकोमोडेशन के कमरे में अभिषेक रहता था, वहां दीवार पर उसके माता-पिता के लिए एक संदेश लिखा मिला: "सॉरी मम्मी-पापा, अगर मेरा अगला जन्म हुआ, तो मैं आपका अच्छा बेटा बनूंगा."
आत्महत्या के कारणों की जांच जारी
पुलिस मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने अभिषेक का शव उसके माता-पिता को सौंप दिया, जो शव लेकर वाराणसी के लिए रवाना हो गए. जांच अधिकारी पलविंदर सिंह ने बताया कि कमरे से अभिषेक का मोबाइल फोन बरामद हुआ है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए छात्र के दोस्तों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. परिवार के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. जांच जारी है.