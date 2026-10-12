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"सॉरी मम्मी-पापा, अगर मेरा अगला जन्म हुआ, तो मैं आपका अच्छा बेटा बनूंगा"

यूपी के बुलंदशहर के छात्र ने फगवाड़ा में की आत्महत्या. ( ईटीवी भारत )

फगवाड़ा (पंजाब): पंजाब के जालंधर के पास लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) फगवाड़ा में 21 साल के एक छात्र के आत्महत्या का मामला सामने आया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, छात्र ने 10 और 11 अक्टूबर की रात मेहरू गांव के 'लॉ गेट' इलाके में एक प्राइवेट PG (पेइंग गेस्ट) अकोमोडेशन के कमरे में अपनी जान दे दी.

वहां दीवार पर उसके माता-पिता के लिए एक संदेश लिखा मिला: "सॉरी मम्मी-पापा, अगर मेरा अगला जन्म हुआ, तो मैं आपका अच्छा बेटा बनूंगा."

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक छात्र यूनिवर्सिटी हॉस्टल छोड़कर कुछ दिन पहले ही इस प्राइवेट PG में रहने आया था. घटना का पता चलने पर उसके दोस्तों और PG संचालक ने पुलिस को सूचना दी. पलविंदर सिंह, पंजाब पुलिस. (ईटीवी भारत) दीवार पर लिखा सुसाइड नोट सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, कमरा खोला और जांच की. पुलिस ने छात्र का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया.