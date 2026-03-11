ETV Bharat / state

देवघर में LPG की रफ्तार धीमी, कमर्शियल सिलेंडर की कमी से होटल-ढाबा संचालक परेशान

देवघर में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई धीमी होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

LPG supply slows in Deoghar
एलपीजी सिलेंडर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 11, 2026 at 3:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर चिंता के बीच देवघर जिले में भी गैस सप्लाई की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है. हालांकि स्थिति अभी गंभीर नहीं है, लेकिन खासकर कमर्शियल सिलेंडर उपभोक्ताओं को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है.

देवघर के गैस गोदामों में बाहर से आने वाले भरे हुए एलपीजी सिलेंडरों वाले ट्रकों की संख्या पिछले कुछ दिनों से कम हो गई है. गोदाम से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, होली के बाद अचानक सप्लाई में कमी आई है, जिससे वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई है. गोदाम इंचार्ज ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण रिफाइनरी से सिलेंडर लाने वाले ट्रकों की संख्या घटी है. इसका असर कई जिलों की तरह देवघर में भी आंशिक रूप से देखा जा रहा है.

देवघर में LPG की रफ्तार धीमी (ETV Bharat)

कमर्शियल उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा असर

इस कमी का सबसे ज्यादा प्रभाव 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडरों पर पड़ रहा है. देवघर में बड़ी संख्या में होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट चलते हैं, जहां इन सिलेंडरों की खपत अधिक होती है. सप्लाई में देरी के कारण कारोबारियों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. गैस एजेंसियों से जुड़े वेंडरों का कहना है कि पहले बुकिंग के 24 घंटे के अंदर सिलेंडर पहुंचा दिया जाता था, लेकिन अब सप्लाई की कमी के चलते डिलीवरी में 48 से 72 घंटे तक का समय लग रहा है. इससे उपभोक्ताओं के फोन लगातार आ रहे हैं.

कालाबाजारी के आरोप

कुछ उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि कमी का फायदा उठाकर कुछ जगहों पर सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है. सामान्यतः करीब एक हजार रुपये में मिलने वाले सिलेंडर अब 1100 से 1200 रुपये तक में बिक रहे हैं. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

देवघर एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल होने के कारण साल भर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है. ऐसे में होटल-ढाबों में कमर्शियल गैस की मांग अधिक रहती है. सिलेंडर की कमी से कई होटल संचालकों को मजबूरी में महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है, जबकि कुछ छोटे दुकानदारों ने अपना काम अस्थायी रूप से सीमित कर दिया है.

प्रशासन की नजर, प्रयास जारी

इस पूरे मामले पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति पदाधिकारी प्रीतिलता किस्कू ने बताया कि विभाग स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है. उन्होंने कहा कि यदि कहीं अधिक परेशानी की शिकायत मिलती है तो उच्च अधिकारियों से समन्वय कर आपूर्ति सामान्य करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो.

ये भी पढ़ें:

कमर्शियल तो कमर्शियल, घरेलू गैस की किल्लत से रांची में परेशानी, सिलेंडर लेकर एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े दिखे लोग

गैस सिलेंडर की किल्लत पर केंद्र सरकार पर आक्रामक हुई कांग्रेस, इरफान अंसारी ने कहा- विदेश नीति पूरी तरह चौपट

TAGGED:

LPG SUPPLY
एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई
देवघर में एलपीजी
कमर्शियल सिलेंडर
LPG SUPPLY SLOWS IN DEOGHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.