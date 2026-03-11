ETV Bharat / state

देवघर में LPG की रफ्तार धीमी, कमर्शियल सिलेंडर की कमी से होटल-ढाबा संचालक परेशान

देवघर: देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर चिंता के बीच देवघर जिले में भी गैस सप्लाई की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है. हालांकि स्थिति अभी गंभीर नहीं है, लेकिन खासकर कमर्शियल सिलेंडर उपभोक्ताओं को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है.

देवघर के गैस गोदामों में बाहर से आने वाले भरे हुए एलपीजी सिलेंडरों वाले ट्रकों की संख्या पिछले कुछ दिनों से कम हो गई है. गोदाम से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, होली के बाद अचानक सप्लाई में कमी आई है, जिससे वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई है. गोदाम इंचार्ज ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण रिफाइनरी से सिलेंडर लाने वाले ट्रकों की संख्या घटी है. इसका असर कई जिलों की तरह देवघर में भी आंशिक रूप से देखा जा रहा है.

देवघर में LPG की रफ्तार धीमी (ETV Bharat)

कमर्शियल उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा असर

इस कमी का सबसे ज्यादा प्रभाव 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडरों पर पड़ रहा है. देवघर में बड़ी संख्या में होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट चलते हैं, जहां इन सिलेंडरों की खपत अधिक होती है. सप्लाई में देरी के कारण कारोबारियों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. गैस एजेंसियों से जुड़े वेंडरों का कहना है कि पहले बुकिंग के 24 घंटे के अंदर सिलेंडर पहुंचा दिया जाता था, लेकिन अब सप्लाई की कमी के चलते डिलीवरी में 48 से 72 घंटे तक का समय लग रहा है. इससे उपभोक्ताओं के फोन लगातार आ रहे हैं.

कालाबाजारी के आरोप