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छत्तीसगढ़ में एलपीजी सप्लाई की समीक्षा, व्यावसायिक वितरण के लिए प्राथमिकता श्रेणियां तय

छत्तीसगढ़ में खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने LPG आपूर्ति को लेकर समीक्षा की है.

LPG Supply in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में एलपीजी सप्लाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 4:40 PM IST

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रायपुर: ईरान इजरायल अमेरिका युद्ध को लेकर एलपीजी आपूर्ति पूरे देश में बाधित हुई है. छत्तीसगढ़ में एलपीजी आपूर्ति और उसकी उपलब्धता को लेकर खाद्य सचिव ने समीक्षा बैठक की है. राज्य में गैस की उपलब्धता और वितरण प्रणाली का आंकलन करने के लिए तेल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ खाद्य सचिव की यह बैठक हुई. LPG की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वितरण को सुव्यवस्थित करने और उपभोक्ता संस्थानों को आपूर्ति में प्राथमिकता देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. यह तय किया गया कि व्यावसायिक LPG उपभोक्ताओं और प्रतिष्ठानों को पिछले महीने की उनकी कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति प्राप्त होगी.

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गैस रिफिल बुकिंग की मियाद

शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन LPG रिफिल बुकिंग की सुविधा सक्षम करने के निर्देश जारी किए गए, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर रिफिल मिल सकें.जिला प्रशासनों को पुलिस और होम गार्ड के माध्यम से सभी LPG वितरक कार्यालयों और गोदामों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।. इसका उद्देश्य भीड़भाड़ और अव्यवस्था को रोकना है. वितरकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपनी टेलीफोन लाइनें चालू रखें और उपभोक्ताओं की शिकायतों का बिना किसी देरी के समाधान करें.

एलपीजी सप्लाई के लिए श्रेणिया निर्धारित

छत्तीसगढ़ में एलपीजी की उपलब्ध स्टॉक के आधार पर एलपीजी सप्लाई को लेकर प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की गई है. इसमें शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल, सैन्य और अर्धसैनिक शिविर शामिल हैं. इसके अलावा जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थान, रेलवे और हवाई अड्डे की कैंटीन, सरकारी कार्यालय, अतिथि गृह, पशु आहार उत्पादन इकाइयां और रेस्तरां को शामिल किया गया है. यह भी निर्णय लिया गया कि तेल कंपनियां व्यावसायिक LPG स्टॉक और वितरण की रोजाना समीक्षा करेंगी, और विभाग को रोजाना रिपोर्ट पेश करेगी.

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