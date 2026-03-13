ETV Bharat / state

LPG Shortage : गैस सिलेंडर संकट के बीच जरूरतमंदों और छात्रों के भोजन पर संकट नहीं पड़ने का दावा

प्रदेश में कोई भी अन्नपूर्णा रसोई बंद नहीं है. जरूरतमंदों और छात्रों के भोजन की व्यवस्थाओं को प्रभावित नहीं होने देगी सरकार. देखिए रिपोर्ट...

Gas Cylinder Crisis
छात्रों के भोजन पर संकट नहीं पड़ने का दावा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 3:55 PM IST

जयपुर: अंतरराष्ट्रीय युद्ध परिस्थितियों के चलते देश में संभावित गैस सिलेंडर संकट की चर्चा के बीच राजस्थान में जरूरतमंदों और छात्रों के भोजन की व्यवस्थाओं को प्रभावित नहीं होने देने के लिए सरकार एक्टिव मोड पर है. अन्नपूर्णा रसोई योजना, के तहत हर दिन करीब 333 गैस सिलेंडर अक्षय पात्र के माध्यम से संचालित पीएम पोषण (मिड डे मील) योजना के तहत हर दिन करीब 193 गैस सिलेंडर और राजस्थान विश्वविद्यालय हॉस्टलों की मेस व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए प्रशासन ने गैस आपूर्ति की निगरानी बढ़ा दी है.

अन्नपूर्णा रसोई में बनती रहेगी हजारों जरूरतमंदों की थाली : प्रदेश में वर्तमान में 1071 अन्नपूर्णा रसोई संचालित हो रही हैं. इन रसोइयों में प्रति माह करीब 10 हजार गैस सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है. अन्नपूर्णा रसोई योजना के नोडल अधिकारी विनोद पुरोहित के अनुसार ये रसोई प्राइवेट ऑपरेटरों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन गैस कनेक्शन नगरीय निकाय (ULB) स्तर पर राज्य सरकार के नाम से दिए गए हैं.

भोजन पर संकट नहीं पड़ने का दावा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur)

इन कनेक्शनों को डोमेस्टिक श्रेणी में रखा गया है, जिसके कारण फिलहाल सिलेंडर की उपलब्धता में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है. फिर भी एहतियात के तौर पर सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भेजे गए हैं कि वे स्थानीय गैस डीलरों चाहे वे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडेन या अन्य कंपनियों से जुड़े हों उनके साथ बैठक कर डिमांड और सप्लाई की स्थिति का आकलन करें और अन्नपूर्णा रसोई को प्राथमिकता पर गैस उपलब्ध कराएं.

पुरोहित ने स्पष्ट किया कि फिलहाल प्रदेश में कोई भी अन्नपूर्णा रसोई बंद नहीं है और भविष्य में भी बंद नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने बताया कि इन रसोइयों में प्रतिदिन 200 से 400 थालियां तक उठती हैं और औसतन हर रसोई को तीन दिन में एक सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है. बड़ी संख्या में ऐसे लोग इन रसोइयों पर निर्भर हैं, जिनके घरों में नियमित भोजन की व्यवस्था नहीं है.

मिड डे मील - 66 लाख विद्यार्थियों के भोजन की आपूर्ति : ईरान-इजरायल युद्ध के कारण गैस संकट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पीएम पोषण योजना के तहत भोजन वितरण निरंतर जारी है. राजस्थान अक्षय पात्र फाउंडेशन के उपाध्यक्ष रघुपति दास के अनुसार अक्षय पात्र फाउंडेशन राजस्थान के 10 जिलों में करीब 3.20 लाख बच्चों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करा रहा है. इसके लिए प्रतिदिन करीब 2700 किलो गैस की आवश्यकता होती है.

पढ़ें : एलपीजी की जमाखोरी पर सरकार सख्त, कालाबाजारी रोकने के लिए विजिलेंस टीम तैयार

उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के लगभग 66 लाख विद्यार्थी पीएम पोषण योजना से लाभान्वित हो रहे हैं. ऊर्जा मंत्री और शिक्षा मंत्री के निर्देश पर जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारी के माध्यम से अक्षय पात्र रसोईघरों को पर्याप्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि बच्चों के भोजन और पढ़ाई पर किसी प्रकार का असर न पड़े.

विश्वविद्यालय हॉस्टल में संयमित उपयोग के निर्देश : राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 7 गर्ल्स हॉस्टल और 7 बॉयज हॉस्टल संचालित हैं. इन हॉस्टलों की मेस व्यवस्था फिलहाल सामान्य रूप से चल रही है और गैस का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जा रहा है. चीफ वार्डन डॉ. सरीना कालिया ने बताया कि विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में छात्रों की संख्या अलग-अलग है. कहीं 100 छात्र हैं तो कहीं 250 तक छात्र रहते हैं.

ऐसे में प्रत्येक हॉस्टल की गैस की जरूरत भी अलग-अलग होती है. कुल मिलाकर विश्वविद्यालय हॉस्टलों में हर महीने करीब 100 से 115 गैस सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ती है. डॉ. कालिया के अनुसार मेस में कार्यरत कुक और हेल्परों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गैस का संयमित और सावधानीपूर्वक उपयोग करें, ताकि किसी भी संभावित संकट की स्थिति में भी व्यवस्था प्रभावित न हो.

जरूरतमंदों और छात्रों की थाली प्राथमिकता : बहरहाल, गैस आपूर्ति को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है. विशेष रूप से उन व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो सीधे तौर पर गरीबों, जरूरतमंदों और छात्रों के भोजन से जुड़ी हुई हैं. प्रशासन का दावा है कि समन्वित प्रयासों के कारण फिलहाल प्रदेश में अन्नपूर्णा रसोई, मिड डे मील और हॉस्टल मेस की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है और भविष्य में भी इसे प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा.

