LPG Shortage : गैस सिलेंडर संकट के बीच जरूरतमंदों और छात्रों के भोजन पर संकट नहीं पड़ने का दावा

छात्रों के भोजन पर संकट नहीं पड़ने का दावा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अंतरराष्ट्रीय युद्ध परिस्थितियों के चलते देश में संभावित गैस सिलेंडर संकट की चर्चा के बीच राजस्थान में जरूरतमंदों और छात्रों के भोजन की व्यवस्थाओं को प्रभावित नहीं होने देने के लिए सरकार एक्टिव मोड पर है. अन्नपूर्णा रसोई योजना, के तहत हर दिन करीब 333 गैस सिलेंडर अक्षय पात्र के माध्यम से संचालित पीएम पोषण (मिड डे मील) योजना के तहत हर दिन करीब 193 गैस सिलेंडर और राजस्थान विश्वविद्यालय हॉस्टलों की मेस व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए प्रशासन ने गैस आपूर्ति की निगरानी बढ़ा दी है. अन्नपूर्णा रसोई में बनती रहेगी हजारों जरूरतमंदों की थाली : प्रदेश में वर्तमान में 1071 अन्नपूर्णा रसोई संचालित हो रही हैं. इन रसोइयों में प्रति माह करीब 10 हजार गैस सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है. अन्नपूर्णा रसोई योजना के नोडल अधिकारी विनोद पुरोहित के अनुसार ये रसोई प्राइवेट ऑपरेटरों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन गैस कनेक्शन नगरीय निकाय (ULB) स्तर पर राज्य सरकार के नाम से दिए गए हैं. भोजन पर संकट नहीं पड़ने का दावा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur) इन कनेक्शनों को डोमेस्टिक श्रेणी में रखा गया है, जिसके कारण फिलहाल सिलेंडर की उपलब्धता में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है. फिर भी एहतियात के तौर पर सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भेजे गए हैं कि वे स्थानीय गैस डीलरों चाहे वे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडेन या अन्य कंपनियों से जुड़े हों उनके साथ बैठक कर डिमांड और सप्लाई की स्थिति का आकलन करें और अन्नपूर्णा रसोई को प्राथमिकता पर गैस उपलब्ध कराएं. पुरोहित ने स्पष्ट किया कि फिलहाल प्रदेश में कोई भी अन्नपूर्णा रसोई बंद नहीं है और भविष्य में भी बंद नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने बताया कि इन रसोइयों में प्रतिदिन 200 से 400 थालियां तक उठती हैं और औसतन हर रसोई को तीन दिन में एक सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है. बड़ी संख्या में ऐसे लोग इन रसोइयों पर निर्भर हैं, जिनके घरों में नियमित भोजन की व्यवस्था नहीं है.